В Украине растет количество ДТП: Статистика

На дорогах Украины в 2019 году произошло 2829 дорожно-транспортных происшествий с участием лицензированного транспорта.

Уровень аварийности с участием водителей лицензированного автотранспорта за 2019 год увеличился на 4,9% по сравнению с 2018 годом fakty.ua

Подробные данные о ДТП в нашей стране в своем публичном отчете за прошедший год обнародовал глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Александр Погорелый.

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Согласно статистике в 2019 году на дорогах Украины произошло 2829 дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспорта, предоставляющего услуги по перевозке пассажиров и опасных грузов автомобильным транспортом, в которых 184 человека погибли и 1588 получили травмы.

Таким образом по сравнению с данными за 2018 год уровень аварийности с участием водителей лицензированного автотранспорта увеличился на 4,9%, количество погибших в ДТП лиц увеличилось на 7,0%.

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Из этого количества аварий по вине водителей лицензированного автомобильного транспорта произошло 1507 дорожно-транспортных происшествий, в которых 63 человека погибли, а 744 получили травмы различной степени тяжести.

Эти показатели также отличаются от аналогичных за период 2018 года в сторону увеличения. Так, уровень аварийности по вине водителей лицензированного автотранспорта увеличился на 6,1% , количество погибших в ДТП лиц увеличилось на 12,5%.

dsbt.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Киевской области полицейского избили во время оформления “пьяного“ ДТП.