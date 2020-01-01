Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Украине растет количество ДТП: Статистика

Комментариев: 0
На дорогах Украины в 2019 году произошло 2829 дорожно-транспортных происшествий с участием лицензированного транспорта.
Уровень аварийности с участием водителей лицензированного автотранспорта за 2019 год увеличился на 4,9% по сравнению с 2018 годом
Уровень аварийности с участием водителей лицензированного автотранспорта за 2019 год увеличился на 4,9% по сравнению с 2018 годом
fakty.ua

Подробные данные о ДТП в нашей стране в своем публичном отчете за прошедший год обнародовал глава  Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Александр Погорелый.

Читай также: ТОП-5 главных причин ДТП в Украине в 2019 году - статистика

Согласно статистике в 2019 году на дорогах Украины произошло 2829 дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспорта, предоставляющего услуги по перевозке пассажиров и опасных грузов автомобильным транспортом, в которых 184 человека погибли и 1588 получили травмы.

Таким образом по сравнению с данными за 2018 год уровень аварийности с участием водителей лицензированного автотранспорта увеличился на 4,9%, количество погибших в ДТП лиц увеличилось на 7,0%.

Читай также: Полиция назвала размер штрафа водителям за разговор по телефону

Из этого количества аварий по вине водителей лицензированного автомобильного транспорта произошло 1507 дорожно-транспортных происшествий, в которых 63 человека погибли, а 744 получили травмы различной степени тяжести.

Эти показатели также отличаются от аналогичных за период 2018 года в сторону увеличения. Так, уровень аварийности по вине водителей лицензированного автотранспорта увеличился на 6,1% , количество погибших в ДТП лиц увеличилось на 12,5%. 

dsbt.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Киевской области полицейского избили во время оформления “пьяного“ ДТП.

Поделись:
Теги: Укртрансбезопасность, лицензированный автотранспорт, отчет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь