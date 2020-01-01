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ТОП-5 главных причин ДТП в Украине в 2019 году - статистика

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По статистике, в 26 052 аварий пострадали люди, треть - пешеходы.
В 2019 году в Украине случилось 160 675 ДТП
В 2019 году в Украине случилось 160 675 ДТП
kiev.informator.ua

В 2019 году в Украине случилось 160 675 ДТП. Об этом сообщил заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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По статистике, в 26 052 аварий пострадали люди, треть - пешеходы. Всего за прошлый год на дорогах Украины погибли 3454 человека, а 32 736 - получили травмы различной степени тяжести.

ТОП-5 основных причин ДТП в Украине в 2019 году

  1. Превышение безопасной скорости движения - 34%
  2. Нарушение правил маневрирования - 22%
  3. Нарушение правил проезда перекрестков - 8%
  4. Несоблюдение дистанции - 8%
  5. Нарушение правил проезда пешеходных переходов - 6%

А 5189 ДТП совершили нетрезвые водители. В них погибли 106 человек и 1616 – травмированы.

Ранее сообщалось, как превышение скорости влияет на количество ДТП в Киеве - наглядная карта.

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Теги: статистика, полиция, ДТП, ТОП-5
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