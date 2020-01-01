ТОП-5 главных причин ДТП в Украине в 2019 году - статистика
По статистике, в 26 052 аварий пострадали люди, треть - пешеходы.
В 2019 году в Украине случилось 160 675 ДТП. Об этом сообщил заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий.
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По статистике, в 26 052 аварий пострадали люди, треть - пешеходы. Всего за прошлый год на дорогах Украины погибли 3454 человека, а 32 736 - получили травмы различной степени тяжести.
ТОП-5 основных причин ДТП в Украине в 2019 году
- Превышение безопасной скорости движения - 34%
- Нарушение правил маневрирования - 22%
- Нарушение правил проезда перекрестков - 8%
- Несоблюдение дистанции - 8%
- Нарушение правил проезда пешеходных переходов - 6%
А 5189 ДТП совершили нетрезвые водители. В них погибли 106 человек и 1616 – травмированы.
Ранее сообщалось, как превышение скорости влияет на количество ДТП в Киеве - наглядная карта.
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