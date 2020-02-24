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В Китае заработали уже все заводы Toyota

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Всего японская компания Toyota на территории Китая имеет 4 предприятия.
В китайском городе Чэнду возобновился производственный цикл на автозаводе Toyota
В китайском городе Чэнду возобновился производственный цикл на автозаводе Toyota
3.nhk

Возобновилась работа на предприятиях Toyota в Китае, сообщает 3.nhk.

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В понедельник на автозаводе Toyota в городе Чэнду, Китай был восстановлен цикл производства, остановленный после распространения в стране вируса COVID-19.

Выпуск автомобилей стал возможным после того, как было обеспечено достаточное количество рабочих и налажена цепочка поставок комплектующих.

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Всего японская компания Toyota на территории Китая имеет 4 предприятия. 3 из них - в городах Гуанчжоу, Чанчунь и Тяньцзинь - возобновили свою работу на прошлой неделе. Таким образом, уже все автозаводы Toyota уже приступили к выпуску своих автомобилей.

И хотя предприятия сейчас работают не на полную мощность, ожидается, что восстановление полного объема производства произойдет к началу марта.

Ранее сообщалось, что Toyota и Panasonic выпустят призматические батареи для электрокаров.

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Теги: Toyota, вирус COVID-19, Китай
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