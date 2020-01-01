Объездную дорогу в Одессе накрыла вода из лимана: Видео
Ураганный ветер разбушевался в южных областях Украины.
Окружную дорогу в Одессе заливает водой из лимана, сообщает ТСН со ссылкой на телеграмм - канал Легитимный.
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В результате ураганного ветра в Одессе разыгрался шторм. Потоки воды из лимана, вдоль которого проходит объездная дорога, достигают проезжающие автомобили.
Видеокадры со стихией опубликованы в Телеграмм - канале с комментарием: “Кто хочет, чтобы его смыло, прошу, подъезжайте сюда. Бесплатная мойка. Даже радуга есть“.
Ранее сообщалось, что шторм затопил салон редких суперкаров McLaren - фотографии.
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