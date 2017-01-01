Шторм затопил салон редких суперкаров McLaren - фотографии

Тем не менее, вода выше не поднялась и быстро ушла, в итоге машины не получили повреждений.

Спасаясь от стихии, свои дома покинули более двух тысяч человек reddit.com

Грустные фото последствия тропического шторма “Имельда“ опубликовал Reddit.

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Шторм принес с собой ливни, от которых пострадал юго-восток США. “Имельда” уже стала самым разрушительным и масштабным ураганом в истории штатов Техас и Луизиана.

Спасаясь от стихии, свои дома покинули более двух тысяч человек. Имущество часто пришлось бросать.

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Например, из этого дилерского центра McLaren Houston не успели эвакуировать дорогие и редкие суперкары 570S и 720S. Начальная стоимость таких машин составляет 195 500 и 284 000 долларов соответственно. Учитывая, что этих авто там более десятка, вместе вся парковка стоит более трех миллионов.

Тем не менее, вода выше не поднялась и быстро ушла, в итоге машины не получили повреждений.

Ранее сообщалось, что в США участники инцидента обнялись посреди дороги.