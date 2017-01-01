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Шторм затопил салон редких суперкаров McLaren - фотографии

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Тем не менее, вода выше не поднялась и быстро ушла, в итоге машины не получили повреждений.
Спасаясь от стихии, свои дома покинули более двух тысяч человек
Спасаясь от стихии, свои дома покинули более двух тысяч человек
reddit.com

Грустные фото последствия тропического шторма “Имельда“ опубликовал Reddit.

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Шторм принес с собой ливни, от которых пострадал юго-восток США. “Имельда” уже стала самым разрушительным и масштабным ураганом в истории штатов Техас и Луизиана.

Спасаясь от стихии, свои дома покинули более двух тысяч человек. Имущество часто пришлось бросать.

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Например, из этого дилерского центра McLaren Houston не успели эвакуировать дорогие и редкие суперкары 570S и 720S. Начальная стоимость таких машин составляет 195 500 и 284 000 долларов соответственно. Учитывая, что этих авто там более десятка, вместе вся парковка стоит более трех миллионов.

Тем не менее, вода выше не поднялась и быстро ушла, в итоге машины не получили повреждений.

Ранее сообщалось, что в США участники инцидента обнялись посреди дороги.

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Теги: шторм, ураган, McLaren
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