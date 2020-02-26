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В Кременчуге произошло ДТП с участием патрульного авто и троллейбуса

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Причиной аварии стало то, что водитель полицейского автомобиля уснул за рулем.
Утром в Кременчуге служебный автомобиль патрульной полиции столкнулся с троллейбусом
Утром в Кременчуге служебный автомобиль патрульной полиции столкнулся с троллейбусом
unian.net

Столкновение между патрульным автомобилем и троллейбусом произошло в Кременчуге Полтавской области, сообщает Униан со ссылкой на пресс - службу патрульной полиции.

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Дорожно - транспортное происшествие произошло 25 февраля утром в районе остановки общественного транспорта. Полицейский автомобиль Renault Duster врезался в останавливающийся троллейбус.

Причиной аварии стало то, что водитель полицейского автомобиля уснул за рулем. “Он вторую ночь дежурил... и произошло ДТП“, - заявили в пресс службе. 

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Медицинская помощь понадобилась обоим патрульным. Механические повреждения получили и служебный автомобиль, и троллейбус.

Ранее сообщалось, что в Украине началась борьба с нарушителями, не пропускающими спецтранспорт.

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Теги: ДТП, Кременчуг, патрульная полиция
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Комментариев (1)
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Зелеботы-скот  (аноним)  26.02.2020, 16:05
Оценка:  0
Зелеботы-скот
У мусоров что есть план по уничтожению авто?
Скоро новые на подходе?
Тот кто не успел угандошить будет ездить на старом?
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