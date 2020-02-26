В Кременчуге произошло ДТП с участием патрульного авто и троллейбуса

Причиной аварии стало то, что водитель полицейского автомобиля уснул за рулем.

Утром в Кременчуге служебный автомобиль патрульной полиции столкнулся с троллейбусом unian.net

Столкновение между патрульным автомобилем и троллейбусом произошло в Кременчуге Полтавской области, сообщает Униан со ссылкой на пресс - службу патрульной полиции.

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Дорожно - транспортное происшествие произошло 25 февраля утром в районе остановки общественного транспорта. Полицейский автомобиль Renault Duster врезался в останавливающийся троллейбус.

Причиной аварии стало то, что водитель полицейского автомобиля уснул за рулем. “Он вторую ночь дежурил... и произошло ДТП“, - заявили в пресс службе.

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Медицинская помощь понадобилась обоим патрульным. Механические повреждения получили и служебный автомобиль, и троллейбус.

Ранее сообщалось, что в Украине началась борьба с нарушителями, не пропускающими спецтранспорт.