В Украине началась борьба с нарушителями, не пропускающими спецтранспорт

В рамках операции "Внимание! Спецсигналы!" с 13 февраля на дороги выехали совместные экипажи полиции, Скорой помощи и сотрудников ГСЧС.

13 февраля в Украине стартовала профилактическая операция “Внимание! Спецсигналы!“. Об этом сообщает сайт ППУ со ссылкой на начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

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О том, что спецтранспорт выполняет особые и неотложные задачи знают и понимают все. Но преимущество на дороге предоставляет далеко не каждый.

В рамках борьбы с такими нарушителями с 13 февраля на дороги выехали совместные экипажи полиции, Скорой помощи и сотрудников ГСЧС.

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В течение двух недель, а при необходимости и дольше, будет продолжаться такое сотрудничество. За первые несколько часов патрульной полицией было выписано 64 административных протокола на водителей, которые не дали дорогу и не обеспечили беспрепятственный проезд спецтранспорту.

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За такой вид правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в сумме 510 гривен, согласно ч.3, ст.122 КУпАП.

Ранее сообщалось, что ДПС в Украине будет дистанционно лишать водительских прав.