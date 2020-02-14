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В Украине началась борьба с нарушителями, не пропускающими спецтранспорт

Комментариев: 4
В рамках операции "Внимание! Спецсигналы!" с 13 февраля на дороги выехали совместные экипажи полиции, Скорой помощи и сотрудников ГСЧС.
Существуют неединичные случаи, когда водители игнорируют звуковые и проблесковые сигналы
Существуют неединичные случаи, когда водители игнорируют звуковые и проблесковые сигналы
Скриншот facebook

13 февраля в Украине стартовала профилактическая операция “Внимание! Спецсигналы!“. Об этом сообщает сайт ППУ со ссылкой на начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

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О том, что спецтранспорт выполняет особые и неотложные задачи знают и понимают все. Но преимущество на дороге предоставляет далеко не каждый.

В рамках борьбы с такими нарушителями с 13 февраля на дороги выехали совместные экипажи полиции, Скорой помощи и сотрудников ГСЧС.

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В течение двух недель, а при необходимости и дольше, будет продолжаться такое сотрудничество. За первые несколько часов патрульной полицией было выписано 64 административных протокола на водителей, которые не дали дорогу и не обеспечили беспрепятственный проезд спецтранспорту.

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За такой вид правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в сумме 510 гривен, согласно ч.3, ст.122 КУпАП.

Ранее сообщалось, что ДПС в Украине будет дистанционно лишать водительских прав.

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Теги: Департамента патрульной полиции, ГСЧС, спецсигналы
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Комментариев (4)
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f18    14.02.2020, 18:26
Оценка:  0
f18
А то что езда с сиреной без необходимости нарушает пдд это ничего? За это штрафовать не будут? Хотя да, полицаям нас рать на это,, они законы игнорят с первого дня.
Путин-Xyйло    14.02.2020, 18:00
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
На каком расстоянии нужно "давать дорогу" спецтранспорту? А если без сирены? Загоняете такое в пробку и штампуете протоколы.
гость  (аноним)  14.02.2020, 17:55
Оценка:  +1
гость
В основном, дорогу не уступают, рогатые черти из сельской местности.
Путин-Xyйло    14.02.2020, 18:00
Оценка:  0
Путин-Xyйло
В основном рогатые черти ездят на "спецтранспорте"!
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