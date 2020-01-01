По Киеву проехал Cybertruck Tesla или его очень близкая копия: Фото

Возможно, что этот автомобиль участвовал в феерическом выходе одной из команд во время киевского турнира по Dota - 2.

В Киеве засняли транспортировку автомобиля, похожего на электропикап Tesla Cybertruck, сообщает ТСН авто.

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25 февраля в столице на проспекте Лобановского был сфотографирован автомобиль, похожий на электропикап Tesla Cybertruck. Фото опубликовали сразу несколько пользователей сети Facebook.

Появление подобной машины на платформе грузовика вызвало бы интерес в любой точке мира. Так как производство этой модели Тесла запланировано на следующий год.

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Пикап на фотографиях действительно очень похож на оригинал, но отличается рамами боковых окон и колесными арками.

В комментариях к фото было высказано предположение, что это тот самый Cybertruck, который участвовал в феерическом выходе одной из команд во время киевского этапа чемпионата по Dota - 2.

Что это за мистификация с пикапом - разобраться трудно. Среди пользователей запустили опрос.

На проспекте Лобановского засняли передвижение на платформе грузовика пикапа, похожего на Cybertruck facebook.com

Ранее сообщалось, что мастера создали самую удачную копию пикапа Tesla Cybertruck.