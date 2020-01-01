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По Киеву проехал Cybertruck Tesla или его очень близкая копия: Фото

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Возможно, что этот автомобиль участвовал в феерическом выходе одной из команд во время киевского турнира по Dota - 2.
Пикап чрезвычайно похожий на Cybertruck Tesla - копия или прототип?
Пикап чрезвычайно похожий на Cybertruck Tesla - копия или прототип?
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В Киеве засняли транспортировку автомобиля, похожего на электропикап Tesla Cybertruck, сообщает ТСН авто.

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25 февраля в столице на проспекте Лобановского был сфотографирован автомобиль, похожий на электропикап Tesla Cybertruck. Фото опубликовали сразу несколько пользователей сети Facebook. 

Появление подобной машины на платформе грузовика вызвало бы интерес в любой точке мира. Так как производство этой модели Тесла запланировано на следующий год.

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Пикап на фотографиях действительно очень похож на оригинал, но отличается рамами боковых окон и колесными арками.

В комментариях к фото было высказано предположение, что это тот самый Cybertruck, который участвовал в феерическом выходе одной из команд во время киевского этапа чемпионата по Dota - 2.

Что это за мистификация с пикапом - разобраться трудно. Среди пользователей запустили опрос.

На проспекте Лобановского засняли передвижение на платформе грузовика пикапа, похожего на Cybertruck
На проспекте Лобановского засняли передвижение на платформе грузовика пикапа, похожего на Cybertruck
facebook.com

Ранее сообщалось, что мастера создали самую удачную копию пикапа Tesla Cybertruck.

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