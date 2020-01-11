Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мастера создали самую удачную копию пикапа Tesla Cybertruck

Комментариев: 1
В основе самодельной Tesla Cybertruck лежит удлиненная рама УАЗ-469 1979 года.
Вместо электромотора стоит 2,5-литровая 75-сильная четверка
Вместо электромотора стоит 2,5-литровая 75-сильная четверка
Скриншот youtube

Появился новый самодельный пикап Tesla Cybertruck, причем достаточно неплохого качества. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: В Сети продают уникальный золотой Porsche 924 с необычным тюнингом

Выпускать настоящие Tesla Cybertruck не будут еще минимум полутора года. Поэтому все желающие начали создавать свои версии этой машины. Один из них создали конструкторы популярного Youtube-канала Гараж 54.

В основе самодельной Tesla Cybertruck лежит удлиненная рама УАЗ-469 1979 года. Вместо электромотора стоит 2,5-литровая 75-сильная четверка, работающая в паре с 4-ступенчатой МКПП.

Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали фото смешного гибрида Нивы и Mercedes G-Class.

Поделись:
Теги: Tesla Cybertruck, УАЗ-469, Тесла
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  11.01.2020, 12:16
Оценка:  0
гость
Вот же ж дoлбoeбы лишнexромосомные.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь