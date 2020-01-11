Мастера создали самую удачную копию пикапа Tesla Cybertruck

В основе самодельной Tesla Cybertruck лежит удлиненная рама УАЗ-469 1979 года.

Появился новый самодельный пикап Tesla Cybertruck, причем достаточно неплохого качества. Об этом сообщает Автоцентр.

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Выпускать настоящие Tesla Cybertruck не будут еще минимум полутора года. Поэтому все желающие начали создавать свои версии этой машины. Один из них создали конструкторы популярного Youtube-канала Гараж 54.

В основе самодельной Tesla Cybertruck лежит удлиненная рама УАЗ-469 1979 года. Вместо электромотора стоит 2,5-литровая 75-сильная четверка, работающая в паре с 4-ступенчатой МКПП.

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