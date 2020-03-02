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В Украине хотят останавливать водителей для случайной проверки на трезвость

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За 2019 год патрульными было составлено более 115 000 протоколов о ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
В 2019 году в Украине произошло 160 675 дорожно - транспортных происшествий
В 2019 году в Украине произошло 160 675 дорожно - транспортных происшествий
Скриншот facebook

У полиции скоро может появиться право останавливать автомобили для проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, сообщает Хвыля со ссылкой на публикацию в Фейсбуке Дениса Монастырского, депутата партии Слуга народа.

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Пьяный водитель - это проблема для всех участников дорожного движения: для пешеходов, для других водителей и для себя самого.

В 2019 году в Украине произошло 160 675 дорожно - транспортных происшествий. Погибло более 3000 человек. При этом составлено более 115 000 протоколов о ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А сколько таких случаев прошли незамеченными полицией?

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В рамках борьбы с этим массовым нарушением депутат и предлагает дать дополнительное право патрульной полиции останавливать автомобили для проверки водителей на состояние опьянения.

В настоящее время патрульная полиция может останавливать водителя по следующим законным поводам:

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  • При нарушении Правил дорожного движения.
  • При наличии в авто явной технической неисправности.
  • В случае причастности водителя или его пассажиров к совершению правонарушений, в том числе и ДТП.
  • Если транспортное средство находится в розыске.
  • При наличии необходимости опроса водителя и/или пассажиров о ДТП, свидетелями которого они могли быть.

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  • При необходимости привлечения водителя как свидетеля или для оказания помощи другим при ДТП.
  •  При наличии решения органа государственной власти об ограничении или запрете движения.
  • При неправильном закреплении груза на автомобиле, что может нанести вред другим участникам движения.
  • При нарушении правил использования звуковых и световых сигналов.
  • Разрешается остановка автомобилей с иностранными номерными знаками для проверки законности ее использования или распоряжения. 

Скриншот facebook

Ранее сообщалось, что в Украине началась борьба с нарушителями, не пропускающими спецтранспорт.

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Теги: ДТП, патрульная полиция, Правила дорожного движения
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Путин-Xyйло    02.03.2020, 13:19
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Пусть начинают с полиции. В последнее время много пьяных полицейских ездит, это уже перебор!
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