В Украине хотят останавливать водителей для случайной проверки на трезвость

За 2019 год патрульными было составлено более 115 000 протоколов о ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В 2019 году в Украине произошло 160 675 дорожно - транспортных происшествий Скриншот facebook

У полиции скоро может появиться право останавливать автомобили для проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, сообщает Хвыля со ссылкой на публикацию в Фейсбуке Дениса Монастырского, депутата партии Слуга народа.

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Пьяный водитель - это проблема для всех участников дорожного движения: для пешеходов, для других водителей и для себя самого.

В 2019 году в Украине произошло 160 675 дорожно - транспортных происшествий. Погибло более 3000 человек. При этом составлено более 115 000 протоколов о ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А сколько таких случаев прошли незамеченными полицией?

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В рамках борьбы с этим массовым нарушением депутат и предлагает дать дополнительное право патрульной полиции останавливать автомобили для проверки водителей на состояние опьянения.

В настоящее время патрульная полиция может останавливать водителя по следующим законным поводам:

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При нарушении Правил дорожного движения.

При наличии в авто явной технической неисправности.

В случае причастности водителя или его пассажиров к совершению правонарушений, в том числе и ДТП.

Если транспортное средство находится в розыске.

При наличии необходимости опроса водителя и/или пассажиров о ДТП, свидетелями которого они могли быть.

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При необходимости привлечения водителя как свидетеля или для оказания помощи другим при ДТП.

При наличии решения органа государственной власти об ограничении или запрете движения.

При неправильном закреплении груза на автомобиле, что может нанести вред другим участникам движения.

При нарушении правил использования звуковых и световых сигналов.

Разрешается остановка автомобилей с иностранными номерными знаками для проверки законности ее использования или распоряжения.

Скриншот facebook

Ранее сообщалось, что в Украине началась борьба с нарушителями, не пропускающими спецтранспорт.