В Украине хотят останавливать водителей для случайной проверки на трезвость
У полиции скоро может появиться право останавливать автомобили для проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, сообщает Хвыля со ссылкой на публикацию в Фейсбуке Дениса Монастырского, депутата партии Слуга народа.
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Пьяный водитель - это проблема для всех участников дорожного движения: для пешеходов, для других водителей и для себя самого.
В 2019 году в Украине произошло 160 675 дорожно - транспортных происшествий. Погибло более 3000 человек. При этом составлено более 115 000 протоколов о ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А сколько таких случаев прошли незамеченными полицией?
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В рамках борьбы с этим массовым нарушением депутат и предлагает дать дополнительное право патрульной полиции останавливать автомобили для проверки водителей на состояние опьянения.
В настоящее время патрульная полиция может останавливать водителя по следующим законным поводам:
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- При нарушении Правил дорожного движения.
- При наличии в авто явной технической неисправности.
- В случае причастности водителя или его пассажиров к совершению правонарушений, в том числе и ДТП.
- Если транспортное средство находится в розыске.
- При наличии необходимости опроса водителя и/или пассажиров о ДТП, свидетелями которого они могли быть.
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- При необходимости привлечения водителя как свидетеля или для оказания помощи другим при ДТП.
- При наличии решения органа государственной власти об ограничении или запрете движения.
- При неправильном закреплении груза на автомобиле, что может нанести вред другим участникам движения.
- При нарушении правил использования звуковых и световых сигналов.
- Разрешается остановка автомобилей с иностранными номерными знаками для проверки законности ее использования или распоряжения.
Ранее сообщалось, что в Украине началась борьба с нарушителями, не пропускающими спецтранспорт.
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