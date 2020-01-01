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Peugeot 208 стал лучшим автомобилем года в Европе

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Второе место у Tesla Model 3, "бронза" досталась Porsche Taycan.
Лауреатом конкурса "Европейский автомобиль года" признан Peugeot 208
Лауреатом конкурса "Европейский автомобиль года" признан Peugeot 208
Wikipedia.org

В Женеве определили Европейский автомобиль года, сообщает topgir.

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Отмена Женевского автосалона в этом году не помешала провести традиционный конкурс “Европейский автомобиль года“. Данная церемония прошла в выставочном центре Palexpo, как и планировалось раньше.

В этом году лучшим был признан Peugeot 208. По итогам голосования этот автомобиль набрал 281 балл.  На втором месте оказалась Tesla Model 3, заработав 242 очка. И с результатом 222 пункта Porsche Taycan занял третье место.

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Примечательно, что “серебро“ и “бронза“ достались электромобилям. А Peugeot 208 имеет бензиновую, дизельную и электрическую версии.

Награда присуждается семью автомобильными изданиями. В жюри входят 60 журналистов из 23 стран. Оценивается много параметров, среди которых дизайн, функциональность, эффективность силовых установок и соотношение цена/качество.

Ранее сообщалось, что авторитетный автосалон в Пекине отменили из-за коронавируса.

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Теги: Женевский автосалон, Peugeot 208, Европейский автомобиль года
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