Peugeot 208 стал лучшим автомобилем года в Европе

Второе место у Tesla Model 3, "бронза" досталась Porsche Taycan.

В Женеве определили Европейский автомобиль года, сообщает topgir.

Читай также: Лучший женский автомобиль мира в 2019 году - известен победитель премии

Отмена Женевского автосалона в этом году не помешала провести традиционный конкурс “Европейский автомобиль года“. Данная церемония прошла в выставочном центре Palexpo, как и планировалось раньше.

В этом году лучшим был признан Peugeot 208. По итогам голосования этот автомобиль набрал 281 балл. На втором месте оказалась Tesla Model 3, заработав 242 очка. И с результатом 222 пункта Porsche Taycan занял третье место.

Читай также: ТОП-4 самых красивых ретроавто Mercedes в Украине - фото

Примечательно, что “серебро“ и “бронза“ достались электромобилям. А Peugeot 208 имеет бензиновую, дизельную и электрическую версии.

Награда присуждается семью автомобильными изданиями. В жюри входят 60 журналистов из 23 стран. Оценивается много параметров, среди которых дизайн, функциональность, эффективность силовых установок и соотношение цена/качество.

Ранее сообщалось, что авторитетный автосалон в Пекине отменили из-за коронавируса.