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Лучший женский автомобиль мира в 2019 году - известен победитель премии

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Автомобилем года выбрали Mazda 3 нового поколения.
Mazda 3 заняла первое место
Mazda 3 заняла первое место
wikipedia.org

Стали известны лауреаты премии Women’s World Car of the Year 2019 года. На автошоу в Дубае были выбраны победители в разных категориях, сообщает Автоцентр.

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Автомобили выбирали автомобилистки из 30 стран мира. Автомобилем года выбрали Mazda 3 нового поколения. Модель С-класса опередила более дорогие Audi E-Tron, Tesla Model 3 и BMW 3 Series.

В категории городских автомобилей победителем стал новый Kia XCeed. Лучшим женским кроссовером объявлен Range Rover Evoque. Лауреат в премиум-классе - BMW 8 Series, а в сегменте спорткаров - Porsche 911.

Автомобили выбирали автомобилистки из 30 стран мира
Автомобили выбирали автомобилистки из 30 стран мира
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что первый электрический кроссовер Ford рассекретили полностью.

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Теги: авто, женские авто, Women’s World Car of the Year
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