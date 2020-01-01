Авторитетный "мускул-кар для джентльменов" заметили на улице в Киеве

Всего Plymouth GTX III был выпущен в количестве менее 3000 авто.

Plymouth GTX III 1971 года имеет силовой агрегат на 375 лошадиных сил и разгоняется до сотни за 6,5 секунды topgir.com.ua

В Украине был замечен редчайший Plymouth GTX 1971 года, сообщает topgir.

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Марка Plymouth в Соединенных штатах выпускалась с 1928 года компанией Chrysler. Plymouth GTX III был создан на базе автомобиля Belvedere 1967 года и характеризовался как мускул-кар для джентльменов. И это автомобиль на ценителя.

Двухдверное купе длиной 5,15 метра привлекало уникальным сочетанием мощности и стиля. Силовой агрегат V8, известный как “Супер Коммандос 440“ объемом 7,2 литра производил 375 л.с. До 100 км/ч разгонялся за 6,5 секунд.

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Всего на заводе в Сент-Луисе, штат Миссури, было выпущено 2942 таких модели, а затем это поколение Плимутов сняли с производства.

Ранее сообщалось, что в Одессе засветился супермощный Jeep Hennessey.