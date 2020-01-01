ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в истории

Выявить модели - лидеры легко, если посмотреть на количество проданных автомобилей.

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Автопарк 20 столетия огромен по разнообразию моделей и производителей. Но выявить модели - лидеры среди них легко, если посмотреть на количество проданных автомобилей, сообщает topgir. Первая десятка автомобилей, заслуживших доверие миллионов своих покупателей.

Volkswagen Passat topgir.com.ua

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10, Volkswagen Passat

Было продано более 15 миллионов авто.

Volkswagen Passat постепенно завоевывал симпатии своих приверженцев. Настоящий успех пришел, когда компанию возглавил Фердинанд Пих.

Ford Model T topgir.com.ua

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9. Ford Model T

Более 15 миллионов проданных автомобилей.

Одна из старейших автомобильных марок в мире. Ford Model T выпускался с 1908 по 1927 годы. Первая действительно доступная для покупки модель. Американская любовь к автомобилям началась с нее.

Honda Accord topgir.com.ua

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8. Honda Accord

Реализовано более 17 миллионов машин.

Автомобиль появился в 1976 году. Масса наград. Его качество, надежность и цена (до $ 5000) завоевали сердца миллионов.

Ford Escort topgir.com.ua

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7. Ford Escort

Продано более 18 миллионов автомобилей.

Считается небольшим семейным автомобилем. Выпускался с 1968 года в том числе и в Европе. Рациональный, экономичный, выносливый и надежный. Стал популярен, благодаря участию в гонках и ралли. Марку возродили в 2014 году для китайского рынка.

Honda Civic topgir.com.ua

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6. Honda Civic

Было раскуплено более 18 миллионов машин.

Впервые представлен в 1972 г. Маленький непритязательный автомобиль стоимостью $2,200. С этой модели в Европе всерьез заговорили о японских авто как о конкурентах. В настоящее время выпускается уже десятое поколение.

ВАЗ 2101 topgir.com.ua

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5. ВАЗ 2101

Продано более 19 миллионов единиц.

Запущен в производство в 1970 году. Представлял из себя модернизированный Fiat 124, выпущенный в 1966 году. Знаменитая “копейка“.

Volkswagen Beetle topgir.com.ua

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4. Volkswagen Beetle

Было продано более 21 миллионов авто.

Первые наработки по его созданию датируются 1934 - 38 годами. Является самым массовым автомобилем в истории, производившимся без пересмотра базовой конструкции. Выпускался с 1946 по 2003 год. Всего было изготовлено 21 529 464 автомобиля.

Volkswagen Golf topgir.com.ua

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3. Volkswagen Golf

Продано более 30 миллионов автомобилей.

Считается, что Golf принял эстафету у Volkswagen Beetle и поднял на новый уровень комфорт поездки и универсальность автомобиля. Можно сказать, является эталоном надежности.

Ford F-серии topgir.com.ua

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2. Ford F-серии

Раскуплено более 40 миллионов авто.

Самый продаваемым пикап в Америке с 1977 года, а самым продаваемым автомобилем в США стал с 1983 года. Мощный, выносливый, добротный. Способен перевозить или буксировать огромные тяжести.

Toyota Corolla topgir.com.ua

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1. Toyota Corolla

Продано более 43 миллионов авто.

Появившись в 1966 году, в 1974 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая модель в мире. Комфортный, практичный и надежный автомобиль по доступной цене. В 2019 году дебютировало двенадцатое поколение этого автомобиля.

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