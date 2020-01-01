Премьеру девятого фильма саги “Форсаж” перенесли на следующий год

Это уже не первая кинолента, которая будет дожидаться более благоприятного времени.

Фильм “Форсаж - 9” покажут в 2 апреля 2021 года Скриншот youtube

Премьеру очередного фильма “Форсаж” перенесли на 2021 год, сообщает Авто24 со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт саги.

Читай также: Как завести автомобиль, когда что-то пошло не так - советы

Коронавирус сражается не только со здоровьем людей и экономикой стран. В число его жертв нужно занести и культуру. Это уже не первая кинолента, которая будет дожидаться более благоприятного времени.

“Мировая аудитория не сможет в полной мере наслаждаться фильмом из-за данных обстоятельств“, говорится в сообщении кинопроизводителя, не упоминая о коронавирусе.

Читай также: Top Gear дали покататься на автомобилях Бонда: Видео

Релиз Fast and Furious 9 планировался на май текущего года. Студия Universal Pictures приняла решение перенести премьеру фильма на год.

Ранее сообщалось, что еще одна страна откажется от автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами.