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Премьеру девятого фильма саги “Форсаж” перенесли на следующий год

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Это уже не первая кинолента, которая будет дожидаться более благоприятного времени.
Фильм “Форсаж - 9” покажут в 2 апреля 2021 года
Фильм “Форсаж - 9” покажут в 2 апреля 2021 года
Скриншот youtube

Премьеру очередного фильма “Форсаж” перенесли на 2021 год, сообщает Авто24 со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт саги.

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Коронавирус сражается не только со здоровьем людей и экономикой стран. В число его жертв нужно занести и культуру. Это уже не первая кинолента, которая будет дожидаться более благоприятного времени.

“Мировая аудитория не сможет в полной мере наслаждаться фильмом из-за данных обстоятельств“, говорится в сообщении кинопроизводителя, не упоминая о коронавирусе.

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Релиз Fast and Furious 9 планировался на май текущего года. Студия Universal Pictures приняла решение перенести премьеру фильма на год.

Ранее сообщалось, что еще одна страна откажется от автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами.

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Теги: сага, Universal Pictures, “Форсаж”
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