Премьеру девятого фильма саги “Форсаж” перенесли на следующий год
Премьеру очередного фильма “Форсаж” перенесли на 2021 год, сообщает Авто24 со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт саги.
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Коронавирус сражается не только со здоровьем людей и экономикой стран. В число его жертв нужно занести и культуру. Это уже не первая кинолента, которая будет дожидаться более благоприятного времени.
“Мировая аудитория не сможет в полной мере наслаждаться фильмом из-за данных обстоятельств“, говорится в сообщении кинопроизводителя, не упоминая о коронавирусе.
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Релиз Fast and Furious 9 планировался на май текущего года. Студия Universal Pictures приняла решение перенести премьеру фильма на год.
Ранее сообщалось, что еще одна страна откажется от автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами.
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