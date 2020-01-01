Top Gear дали покататься на автомобилях Бонда: Видео

Единственный автомобиль, который не доверили Джеку Риксу – ​​​​​​​Aston Martin Valhalla.

Накануне выхода 25 ленты о приключениях Джеймса Бонда одному из авторов Top Gear позволили протестировать семь автомобилей из разных серий о британском суперагенте, сообщает topgir.

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Aston Martin стал неотъемлемой частью бондианы. В каждом новом фильме героя сопровождает новая модель. Покататься на них, прочуствовать - мечта каждого поклонника этого фильма.

Благодаря участникам Top Gear это, можно сказать, удалось сделать.

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Первый автомобиль, который протестировал Джек Рикс – Aston Martin DB10 из фильма “Спектр“ 2015 года. Этот бонд - кар стоил 3,2 миллиона долларов. Автомобиль оснащен 4,7-литровым V8 на 500 л.с.

Далее был опробован родстер BMW Z8 из “И целого мира мало“ ( в главной роли - Пирс Броснан). После этого последовательно были обкатаны DB5 Шона Коннери, DBS Джорджа Лэзенби, Lotus Esprit Роджера Мура и Vantage Тимоти Далтона.

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Единственный автомобиль, который не доверили Джеку Риксу – ​​​​​​​Aston Martin Valhalla. Автомобиль можно будет увидеть на экранах с 9 апреля во время премьеры “Не время умирать“.

Ранее сообщалось, самый быстрый в истории марки: В Украине сфотографировали роскошный Aston Martin DBS.