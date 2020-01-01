Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Компактно и головокружительно: Представлена идея раздвижной комнаты для путешественника

Комментариев: 0
Теперь даже на очень маленьком автомобиле можно совершать незабываемые загородные поездки.
Компактно и головокружительно: Представлена идея раздвижной комнаты для путешественника
©
Фото 1/6
Компактно и головокружительно: Представлена идея раздвижной комнаты для путешественника
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Новое многофункциональное устройство для комфортного путешествия предложили разработчики из Америки, сообщает autocentre.

Читай также: “Спасибо, пока не надо!“: Подборка слишком экстраординарных автомобильных патентов

Путешественникам, которые любят свою компактную машину, не придется ломать голову, как упаковать в нее палатку, столик, удочки, велосипед, треногу и тому подобное. Все эти необходимые для полноценного отдыха предметы теперь можно сложить в компактный прицеп Hitch Hotel Traveler. 

Его приблизительные размеры без колес - всего 1,2х0,9х1,6. Так что его легко можно будет поместить даже в очень небольшой гараж.

Читай также: Путешествие на авто: ТОП-6 лучших развлечений в дороге

Корпус этого прицепа из алюминия и стекловолокна, то есть легкий и прочный. И водонепроницаемый. А это важно. Потому что вечером на ночевку вам палатку не нужно будет устанавливать.

Освобожденный от груза прицеп телескопически раздвигается и превращается в полноценную спальную комнату с проветриванием, замкнутой дверью и заходом солнца в окне. С верхним светом 12 В и разъемом USB.

Подобные раздвижные трейлеры появились на рынке около 4 лет назад. Но тогда они имели крепление к стандартному прицепному устройству II класса и выше и не имели колес. Новая модель стала доступной для любого автомобиля. 

Вес прицепа - 108 кг. Имеет подпорки, так что в сложенном виде может самостоятельно стоять. Планируемая цена новинки - 5 699 долларов.

Ранее сообщалось, что на автопилоте Tesla проехали подряд 1931 км - насколько он надежен.

Поделись:
Теги: кемпинг, телескопический прицеп, Hitch Hotel Traveler
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь