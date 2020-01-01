Компактно и головокружительно: Представлена идея раздвижной комнаты для путешественника

Теперь даже на очень маленьком автомобиле можно совершать незабываемые загородные поездки.

Новое многофункциональное устройство для комфортного путешествия предложили разработчики из Америки, сообщает autocentre.

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Путешественникам, которые любят свою компактную машину, не придется ломать голову, как упаковать в нее палатку, столик, удочки, велосипед, треногу и тому подобное. Все эти необходимые для полноценного отдыха предметы теперь можно сложить в компактный прицеп Hitch Hotel Traveler.

Его приблизительные размеры без колес - всего 1,2х0,9х1,6. Так что его легко можно будет поместить даже в очень небольшой гараж.

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Корпус этого прицепа из алюминия и стекловолокна, то есть легкий и прочный. И водонепроницаемый. А это важно. Потому что вечером на ночевку вам палатку не нужно будет устанавливать.

Освобожденный от груза прицеп телескопически раздвигается и превращается в полноценную спальную комнату с проветриванием, замкнутой дверью и заходом солнца в окне. С верхним светом 12 В и разъемом USB.

Подобные раздвижные трейлеры появились на рынке около 4 лет назад. Но тогда они имели крепление к стандартному прицепному устройству II класса и выше и не имели колес. Новая модель стала доступной для любого автомобиля.

Вес прицепа - 108 кг. Имеет подпорки, так что в сложенном виде может самостоятельно стоять. Планируемая цена новинки - 5 699 долларов.

Ранее сообщалось, что на автопилоте Tesla проехали подряд 1931 км - насколько он надежен.