Илон Маск больше не смеется? - Тесла подешевела на 5,5 миллиарда

Но есть миллиардеры, которые утратили гораздо больше.

Цена акций Тесла, которую он выстраивал трудолюбиво, кирпичик за кирпичиком, сократилась на 22% Скриншот youtube

Илон Маск легкомысленно отнесся к влиянию микроба на экономику планеты, сообщает autocentre.

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По его словам, вирус не входит в перечень главных угроз для жизни человека. Также он публично заявил, что сам не перестанет работать и призвал к этому своих сотрудников.

Однако опосредованно серьезность угрозы пандемии сказалась на его финансовом благополучии. Цена акций Тесла, которую он выстраивал трудолюбиво, кирпичик за кирпичиком, сократилась на 22%. Теперь на бирже дают 546 долларов за одну акцию.

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Таким образом личное состояние Маска уменьшилось на 18% или на 5,5 миллиардов долларов. Это, конечно, для Илона Маска не катастрофа, но чувствительно.

Впрочем, есть миллиардеры, которые утратили гораздо больше. Антирейтинг потерянных миллиардов, на данный момент, возглавляет директор компании LVMH Бернар Арно, убытки которого оцениваются в 14 млрд. Далее идет глава Zara Амансио Ортега - его потери составили 12,8 миллиардов долларов. Глава Amazon Джефф Безос не досчитается 6,4 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что парень расстрелял новенькую Tesla Model S ради просмотров на Youtube.