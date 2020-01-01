В крупных городах, в частности в Киеве, на остановках образовались огромные очереди. Людям сложно добраться на работу.

COVID-19 в Украине: Как маршрутчики и полицейские справляются с карантином

COVID-19 в Украине: Как маршрутчики и полицейские справляются с карантином

В Киеве люди стоят по два часа на остановках и не могут добраться до работы. Полиция контролирует наполняемость городского транспорта согласно введенным нормам – 10 человек в маршрутке и 20 в вагоне троллейбуса/трамвая.

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Люди заполняют все пространство автобусов и маршруток и отказываются покидать его даже по требованию полицейских.

"С 7.10 автобус 118 на конечной (ст. м. Черниговская) стоит уже больше часа. Люди внутри автобуса впритык, полиция естественно автобус не пропускает. На маршруте 6 автобусов. Как проехать дальше - никто не знает" - пишет в Facebook Eugene Kanarsky.

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Согласно закону №3219 была введена система административных штрафов - в размере 1-2 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс гривен), для должностных лиц - 2-10 тыс необлагаемых минимумов (34-170 тыс гривен).

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