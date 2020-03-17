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В связи с карантином Патрульная полиция ограничила прием граждан

Комментариев: 1
Прием украинцев будет осуществляться только по неотложным вопросам.
В Управлении патрульной полиции Киева ограничили число посетителей
В Управлении патрульной полиции Киева ограничили число посетителей
Скриншот

В связи с введением карантина патрульная полиция ограничила прием граждан, сообщает Авто24.

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На основании постановления КМУ №211 от 11.03.2020 “О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19“ в Управлении патрульной полиции города Киева прием граждан будет только по неотложным вопросам:

  • выдача эвакуированного транспортного средства;
  • возврат водительского удостоверения в соответствии с судебным решением (при условии окончания срока действия временного разрешения на право управления и при наличии судебного решения).

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По всем другим вопросам нужно будет обращаться в Управление патрульной полиции письменно, по адресу: 03151 г. Киев, ул. Народного Ополчения, 9, или по электронной почте kyiv@patrol.police.gov.ua.Требования по оформлению таких обращений определены в законе Украины  “Об обращениях граждан“, - говорится в официальном сообщении Патрульной полиция Киева.

Ранее сообщалось, что в Европе удвоился интерес к “зеленым“ автомобилям.

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Теги: Патрульная полиция, прием граждан, постановление КМУ №211
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Путин-Xyйло    17.03.2020, 14:31
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Полиция сейчас как и былая мусарня нужны для вымогательства и крышевания бандитов.
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