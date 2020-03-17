В связи с карантином Патрульная полиция ограничила прием граждан

Прием украинцев будет осуществляться только по неотложным вопросам.

В связи с введением карантина патрульная полиция ограничила прием граждан, сообщает Авто24.

Читай также: В Киеве поймали таксиста, который зарабатывал на воровстве колпаков колес

На основании постановления КМУ №211 от 11.03.2020 “О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19“ в Управлении патрульной полиции города Киева прием граждан будет только по неотложным вопросам:

выдача эвакуированного транспортного средства;

возврат водительского удостоверения в соответствии с судебным решением (при условии окончания срока действия временного разрешения на право управления и при наличии судебного решения).

Читай также: На киевском железнодорожном вокзале появились станции для зарядки электромобилей

По всем другим вопросам нужно будет обращаться в Управление патрульной полиции письменно, по адресу: 03151 г. Киев, ул. Народного Ополчения, 9, или по электронной почте kyiv@patrol.police.gov.ua.Требования по оформлению таких обращений определены в законе Украины “Об обращениях граждан“, - говорится в официальном сообщении Патрульной полиция Киева.

Ранее сообщалось, что в Европе удвоился интерес к “зеленым“ автомобилям.