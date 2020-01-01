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Известный дизайнер Aston Martin для детей на карантине выложил в сеть раскраски

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В социальных сетях объявлен конкурс для детей с хэштегом #colourwithcallum и призами.
Известный дизайнер Aston Martin для детей на карантине выложил в сеть раскраски
© callumdesigns.com
Фото 1/5
  • Aston Martin Vanquish 25
  • Ян Каллум
Известный дизайнер Aston Martin для детей на карантине выложил в сеть раскраски
Aston Martin Vanquish 25
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Известный дизайнер автомобилей Ян Каллум создал раскраски для детей, которые находятся дома на карантине, сообщает motor1.

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Так как школы и садики сейчас не работают, то жизнь переместилась в дома и квартиры. Родителям постоянно приходится решать, чем занять своих детей во время карантина. 

Callum - дизайнерская студия Яна Каллума, которая была создана после его ухода из компании Jaguar Land Rover, решила внести свою лепту.

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Фирма создала три тематических рисунка для раскрашивания с участием автомобиля  Aston Martin Vanquish 25 в различных сценариях: машину моет слон, авто едет по усаженной деревьями улице и автомобиль на стоянке перед домом.

Более того, студия предложила конкурс. Для участия в нем нужно опубликовать свои рисунки в социальных сетях с хэштегом #colourwithcallum. А команда Callum их посмотрит, выберет чемпионов и вручит призы.

Ранее сообщалось, что студент разработал дизайн гиперкара и Bugatti взяла его к себе на работу.

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Теги: Ян Каллум, Callum, #colourwithcallum
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