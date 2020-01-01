В социальных сетях объявлен конкурс для детей с хэштегом #colourwithcallum и призами.

Известный дизайнер Aston Martin для детей на карантине выложил в сеть раскраски

Известный дизайнер Aston Martin для детей на карантине выложил в сеть раскраски

Известный дизайнер автомобилей Ян Каллум создал раскраски для детей, которые находятся дома на карантине, сообщает motor1.

Читай также: Porsche собирается выпустить простой неприхотливый автомобиль

Так как школы и садики сейчас не работают, то жизнь переместилась в дома и квартиры. Родителям постоянно приходится решать, чем занять своих детей во время карантина.

Callum - дизайнерская студия Яна Каллума, которая была создана после его ухода из компании Jaguar Land Rover, решила внести свою лепту.

Читай также: Футуристический концепт электроавтомобиля BMW удивил “умным“ подстаканником

Фирма создала три тематических рисунка для раскрашивания с участием автомобиля Aston Martin Vanquish 25 в различных сценариях: машину моет слон, авто едет по усаженной деревьями улице и автомобиль на стоянке перед домом.

Более того, студия предложила конкурс. Для участия в нем нужно опубликовать свои рисунки в социальных сетях с хэштегом #colourwithcallum. А команда Callum их посмотрит, выберет чемпионов и вручит призы.

Ранее сообщалось, что студент разработал дизайн гиперкара и Bugatti взяла его к себе на работу.