В США ряд производителей заявили о старте производства медицинских аппаратов.

Ford, General Motors и Tesla получили разрешение на выпуск аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования. Об этом в Twitter сообщает президент США Дональд Трамп.

Мировой автопром начинает производить аппараты искусственной вентиляции легких twitter.com

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Поскольку во всем мире происходят остановки производства автомобилей, и США не исключение, гиганты отрасли выдвинули предложение помочь медикам. Для производства мед техники президент США предоставил производителям лицензию.

Сейчас во всем мире наблюдается дефицит аппаратов вентиляции легких. При быстром старте новых производственных мощностей, часть спроса будет покрыта в короткие сроки. Прогнозы ученых и вирусологов пока неутешительны – пандемия не закончится в марте. А это значит, что ИВЛ будут долго востребованы на мировом рынке.

Ранее сообщалось,что Тесла подешевела на 5,5 млрд. долл.