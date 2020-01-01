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Инспекция по парковке отчиталась о штрафах - статистика

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Более всего административных взысканий было выписано водителям, которые оставляли свои авто на пешеходных переходах.
Несмотря на карантинные меры, в столице инспекторы по парковке продолжают выявлять нарушителей
Несмотря на карантинные меры, в столице инспекторы по парковке продолжают выявлять нарушителей
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Инспекция по парковке отчиталась о штрафах, сообщает пресс-служба Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Так, начиная со второй половины 2019 года в Киеве  Инспекцией по парковке было выписано 15346 штрафов на общую сумму 7 208 145 грн.

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Более всего административных взысканий было выписано водителям, которые оставляли свои авто на пешеходных переходах - 3 725 штрафа. На втором месте среди нарушений - парковка на месте выезда из прилежащей территории - 2 850 штрафов. За парковку на перекрестках было выписано 2 274 штрафа.

Несмотря на карантинные меры, в столице инспекторы по парковке продолжают выявлять нарушителей. За прошедшую неделю с улиц Киева были эвакуированы 792 автомобиля.

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Ранее сообщалось, что эвакуация автомобилей с улиц в столице будет продолжена.

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Теги: Инспекция по парковке, штрафы, Киев
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