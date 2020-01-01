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Как оформить европротокол онлайн: Детальная инструкция

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Европротокол позволяет значительно сократить время оформления ДТП без вызова полиции. В 2020 году европротокол в Украине можно оформить онлайн.
Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
depositphotos.com

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Европротокол - это документ, который фиксирует произошедшее ДТП. Он заполняется участниками происшествия на месте столкновения. Протокол является основанием для выплаты компенсации потерпевшим. Он может быть заполнен как в бумажном, так и в электронном виде. Для того, чтобы заполнить европротокол без вызова полиции нужно учитывать ряд факторов. 

Оформление электронного протокола онлайн: Обязательные условия

  • Отсутствие пострадавших и погибших в результате ДТП.  
  • Наличие полисов автогражданской ответственности у всех участников аварии.
  • Согласие участников ДТП касательно обстоятельств происшествия.
  • Отсутствие любых форм опьянения водителей-участников: алкогольной, наркотической, медикаментозной (в следствие приема лекарственных препаратов).

Если хотя бы по одному пункту есть несоответствие, европротокол не может быть заполнен. Участники ДТП обязаны вызвать Нацполицию.

Европротокол оформляется только в том случае, если размер ущерба не превышает 50 тыс грн. Если предполагаемые убытки больше, нужно сразу вызвать полицию.

Электронная версия протокола отличается от бумажной определенными особенностями. 

Электронный европротокол МТСБУ: Дополнительные условия

  • Автомобили, попавшие в ДТП, должны быть застрахованы внутренними страховыми компаниями. Страховка иностранных компаний не может быть использована при оформлении европротокола. В таком случае следует вызвать полицию.
  • При себе оба водителя должны иметь мобильные телефоны. А также любой цифровой прибор с камерой  и доступом к интернету – смартфон, планшет, ноутбук.
  • Идентификационные данные о страхователе (кода ИНН или ЕДРПОУ) и транспортном средстве (номерной знак, марка, модель) должны быть указаны в полисе и корректно внесены в единую централизованную базу данных МТСБУ. В противном случае система не сможет верно идентифицировать участников ДТП. ​

Как оформить Электронный Европротокол: Инструкция

  • Шаг №1. Первым делом необходимо зайти на сайт МТСБУ.

Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
mtsbu.ua

  • Шаг №2. Затем нужно проставить галки во всех окошках-условиях заполнения документа.

Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
mtsbu.ua

Если какой-то из пунктов не заполнен, программа предложит вам вызвать полицию. 

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  • Шаг №3. После система проверит наличие и актуальность страховых полисов участников ДТП. Здесь нужно указать идентификационный код или ЕДРПОУ владельцев полисов, а также госномера автомобилей. 

Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
mtsbu.ua

Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
mtsbu.ua

  • Шаг №4. Следующий шаг - отправка фотографий с места происшествия. Фото нужно добавить с четырех ракурсов. Если у одного из водителей работал видеорегистратор, обязательно укажите данный факт. 

Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
mtsbu.ua

  • Шаг №5. Необходимо приложить фотографии техпаспорта и удостоверения водителя. Если фото нет, форму необходимо заполнить вручную.

Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
mtsbu.ua

Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
mtsbu.ua

  • Шаг №6. При помощи GPS система определит место ДТП на карте. Водителям необходимо подтвердить или подкорректировать предложенные данные.

Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
mtsbu.ua

  • Шаг №7. Дальше участники указывают обстоятельства, при которых случилась авария. Также необходимо выбрать схему ДТП. Если ни один из рисунков не подходит, нужно самостоятельно нарисовать схему, сфотографировать ее и отправить.  

Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
mtsbu.ua

Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
mtsbu.ua

  • Шаг №8. Данные свидетелей также необходимо внести в систему. Нужно указать фамилию, имя, номер телефона и адрес проживания. Если свидетеля нет, этот шаг можно пропустить. 

Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
Как оформить электронный протокол онлайн: Детальная инструкция
mtsbu.ua

  • Шаг №9. Проверка внесенных данных.

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Завершающим этапом оформления европротокола онлайн является проверка данных. После участники ДТП подтверждают корректность заполненного документа при помощи SMS-сообщений. 

После оформления европротокола участники аварии могут покинуть место происшествия. В течение трех суток они должны обратиться в свои страховые компании. 

Оформить европротокол онлайн можно на всей территории Украины.

Ранее сообщалось о том, как отличить подделку от оригинала ОСАГО.

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Теги: протокол, ДТП
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