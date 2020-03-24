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Министр инфраструктуры Украины о подорожании регистрации ГБО: Видео

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Депутаты Александр Куницкий и Александр Дубинский узнали у министра про возможную схему, возникшую в связи с подорожанием регистрации ГБО.
В ходе разговора министр сообщил о своем намерении возвратить схему обязательного техосмотра для легковых авто
В ходе разговора министр сообщил о своем намерении возвратить схему обязательного техосмотра для легковых авто
Скриншот facebook

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий поддерживает новую систему сертификации ГБО, сообщает Авто24.

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В понедельник народные депутаты Александр Куницкий и Александр Дубинский встретились с министром инфраструктуры, чтобы узнать почему подорожала сертификация газобаллонного оборудования (ГБО). 

В связи с введением новых правил регистрация ГБО с начала года подорожала в 4 раза, с 600 до 2500 гривен. В результате чего регистрация машин на автогазе снизилась в разы. 

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В ходе разговора Владислав Криклий сказал, что новая система сертификации ГБО целесообразна.

Также в ходе разговора министр сообщил о своем намерении возвратить схему обязательного техосмотра для легковых авто. В том числе и для того, чтобы украинские водители начали регистрировать установленное на их машинах газо-балонное оборудование.

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В. Криклий взял неделю, чтобы объяснить, почему так подорожала сертификация ГБО и какие есть возможности ее уменьшить.

Ранее сообщалось, что регистрация ГБО в Украине в 2020 году - Понятная инструкция.

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Теги: ГБО, регистрация, подорожание
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гость  (аноним)  24.03.2020, 19:13
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Верим пейсатым работягам, на...ёб..ы...вать это их стиль жизни. Давайте во время карантина упакуем всю заразу сероводородную во все самолёты МАУ и в Израиль, на всегда.
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