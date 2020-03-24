Министр инфраструктуры Украины о подорожании регистрации ГБО: Видео
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий поддерживает новую систему сертификации ГБО, сообщает Авто24.
Читай также: Монтаж ГБО в Украине будут проверять независимые эксперты
В понедельник народные депутаты Александр Куницкий и Александр Дубинский встретились с министром инфраструктуры, чтобы узнать почему подорожала сертификация газобаллонного оборудования (ГБО).
В связи с введением новых правил регистрация ГБО с начала года подорожала в 4 раза, с 600 до 2500 гривен. В результате чего регистрация машин на автогазе снизилась в разы.
Читай также: Официально: Электрическая Dacia появится на европейском рынке
В ходе разговора Владислав Криклий сказал, что новая система сертификации ГБО целесообразна.
Также в ходе разговора министр сообщил о своем намерении возвратить схему обязательного техосмотра для легковых авто. В том числе и для того, чтобы украинские водители начали регистрировать установленное на их машинах газо-балонное оборудование.
Читай также: Renault представит автомобиль с заводским ГБО в Украине
В. Криклий взял неделю, чтобы объяснить, почему так подорожала сертификация ГБО и какие есть возможности ее уменьшить.
Ранее сообщалось, что регистрация ГБО в Украине в 2020 году - Понятная инструкция.
Полная версия правил