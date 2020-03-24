Министр инфраструктуры Украины о подорожании регистрации ГБО: Видео

Депутаты Александр Куницкий и Александр Дубинский узнали у министра про возможную схему, возникшую в связи с подорожанием регистрации ГБО.

В ходе разговора министр сообщил о своем намерении возвратить схему обязательного техосмотра для легковых авто Скриншот facebook

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий поддерживает новую систему сертификации ГБО, сообщает Авто24.

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В понедельник народные депутаты Александр Куницкий и Александр Дубинский встретились с министром инфраструктуры, чтобы узнать почему подорожала сертификация газобаллонного оборудования (ГБО).

В связи с введением новых правил регистрация ГБО с начала года подорожала в 4 раза, с 600 до 2500 гривен. В результате чего регистрация машин на автогазе снизилась в разы.

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В ходе разговора Владислав Криклий сказал, что новая система сертификации ГБО целесообразна.

Также в ходе разговора министр сообщил о своем намерении возвратить схему обязательного техосмотра для легковых авто. В том числе и для того, чтобы украинские водители начали регистрировать установленное на их машинах газо-балонное оборудование.

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В. Криклий взял неделю, чтобы объяснить, почему так подорожала сертификация ГБО и какие есть возможности ее уменьшить.

Ранее сообщалось, что регистрация ГБО в Украине в 2020 году - Понятная инструкция.