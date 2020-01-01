Как и где поменять временные водительские права в Украине: Ответ
Время летит очень быстро. Казалось бы, вот совсем недавно нужно было учить правила ПДД и тревожно ждать экзаменов, а сегодня уже пора менять права. Еще бы! Срок действия первых прав составляет всего лишь два года.
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Итак, как быстро и без нервотрепки поменять временные права на постоянные, рассказывает bigmir.net.
Нужно ли сдавать экзамен при замене прав в 2020 году?
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Если водитель на протяжении двух лет стажа придерживался ПДД и не имел административных или уголовных правонарушений, то документ ему поменяют без сдачи экзаменов (согласно постановлению Кабмина, пункт 251).
Важно: Допускается не более двух административных правонарушений. Штрафы должны быть оплачены. Если нарушений больше двух, то придется сдавать практические и теоретические экзамены в сервисном центре МВД
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Если же нерадивый водитель был вовсе лишен водительских прав, то документ восстановлению или замене не подлежит. Гражданину придется снова пройти обучение в автошколе, а после сдать экзамены.
Где поменять старые права на новые: Сроки, цена, адреса
Поменять старое водительское удостоверение можно в любом сервисном центре МВД. В частности, в Киеве центры находятся по таким адресам:
- ул Туполева 19,
- проспект Степана Бандеры 26,
- ул Крайняя 1,
- ул Павла Усенка 8,
- Столичное шоссе 104,
- село Софиевская Борщаговка, ул Большая кольцевая 110-А,
- ул М Гринченка 18,
- ул Генерала Алмазова 11.
Контакты и адреса сервисных центров в областях по ссылке.
Стоимость услуги составляет около 270 грн. Новый документ выдается в течение от одного до пяти рабочих дней.
Важно: Срок действия новых прав составит 30 лет
Документы для замены временных прав на постоянные в Украине
- Паспорт или ID-карта со справкой о прописке.
- ИНН.
- Водительское удостоверение, выданное впервые.
- Актуальная медицинская справка (форма 083/о).
- Квитанция об оплате административной услуги по замене прав.
Важно: Обмен временных прав на постоянные можно провести в любом сервисном центре МВД вне зависимости от прописки
Как поменять временные права во время карантина онлайн
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Законопослушные водители могут обменять документы в дистанционном режиме. Однако для получения пластикового документа гражданам все равно придется посетить сервисный центр МВД.
- Шаг №1. Авторизируйтесь в электронном кабинете водителя.
- Шаг №2. Перейдите в блок Электронные услуги. Выберите Восстановление и обмен удостоверения водителя.
- Шаг №3. Заполните обязательные поля и прикрепите копию медицинской справки в pdf-формате (нужны обе стороны).
- Шаг №4. Выберите место получения документа - ближайший сервисный центр МВД.
- Шаг №5. Подпишите соответствующее заявление в КЕП, ВаnkID або MobilID.
- Шаг №6. Оплатите услугу при помощи банковской карты.
- Шаг №7. Проверьте электронную почту. Если все сделано правильно, на ящик придет уведомление с квитанцией.
- Шаг №8. После получения письма от сервисного центра МВД, направьте в ответ номер квитанции об оплате услуги.
- Шаг №9. Новое водительское удостоверение появится в приложении Дия.
Важно: Уточнить детали можно по телефону горячей линии МВД - (044)290-19-88
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