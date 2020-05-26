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В Украине введен новый налог на продажу авто: Подробности

Комментариев: 5
Какие изменения в налогообложении сделок по продаже авто вступили в силу.
В Украине введен новый налог на продажу авто: Подробности
В Украине введен новый налог на продажу авто: Подробности
depositphotos

Сегодня, 29 мая, вступил в действие ранее принятый законопроект №1210 в котором часть изменений затронула и автомобильную сферу.

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Так, законом закреплено введение налога на продажу третьей единицы транспортного средства за год. Действие закона распространяется на продажи машин с 1 января 2020 года. Сейчас действует система налогообложения проданных авто:

  • Первая продажа ТС (включая легковой автомобиль, мопед, мотоцикл) налогом не облагается.
  • На продажу второго ТС в году налагается налог в размере 5% от оценочной стоимости единицы.
  • При продаже автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую сделку в году.
  • Если лицо, не имеющее лицензии на продажу автомобилей, продает третью за год единицу транспорта (вне зависимости от вида), то налог равен 18% от оценочной стоимости продаваемого ТС.

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Видимо, разработчики закона ставили себе за цель принудить нелегальных продавцов машин к узакониванию своей деятельности. Ведь нововведения не касаются зарегистрированных юридических лиц.

Можно ли обойти новые налоги? 

Самый действенны способ – регистрация деятельности по продаже автомобилей. В Европе подобный сервис называется “Автокомис“ и он хорошо зарекомендовал себя у потребителя.

Ранее мы сообщали, как легально ввести и растаможить автомобиль из-за границы. 

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Теги: закон, налог, продажа, автомобиль
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  26.05.2020, 21:59
Оценка:  +2
гость
Просто пора пришла ЗЭпэдэрастов ставить на перо, и пусть летят мау в Эзгаэль.
Ribikip    26.05.2020, 21:28
Оценка:  +3
Ribikip
Ну если учитывать с точки зрения Бога то всё правильно, а то люди живут как паразиты, больше бабла, больше жрачки, тем более простых граждан это не коснётся
СлепойПью    26.05.2020, 21:11
Оценка:  +4
СлепойПью
Ну правильно, так и надо! Надо народ больше давить, а то ожирели!
А если ещё и велосипед продаешь - то вообще конфискация личного имущества и велосипеда, а так же расстрел деревянными пулями 3 дня! Но если у тебя малиновые штаны и много КЦ...
СлепойПью    26.05.2020, 21:14
Оценка:  +3
СлепойПью
Аллё Зёма - не axyeл ли ты часом? Позабыл про "попередников"?
Ножки у тебя короткие, быстро убежать не сможешь...
СлепойПью    26.05.2020, 21:16
Оценка:  +6
СлепойПью
Клоун - где обещанная расстаможка евроблях?
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