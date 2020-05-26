В Украине введен новый налог на продажу авто: Подробности
Сегодня, 29 мая, вступил в действие ранее принятый законопроект №1210 в котором часть изменений затронула и автомобильную сферу.
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Так, законом закреплено введение налога на продажу третьей единицы транспортного средства за год. Действие закона распространяется на продажи машин с 1 января 2020 года. Сейчас действует система налогообложения проданных авто:
- Первая продажа ТС (включая легковой автомобиль, мопед, мотоцикл) налогом не облагается.
- На продажу второго ТС в году налагается налог в размере 5% от оценочной стоимости единицы.
- При продаже автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую сделку в году.
- Если лицо, не имеющее лицензии на продажу автомобилей, продает третью за год единицу транспорта (вне зависимости от вида), то налог равен 18% от оценочной стоимости продаваемого ТС.
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Видимо, разработчики закона ставили себе за цель принудить нелегальных продавцов машин к узакониванию своей деятельности. Ведь нововведения не касаются зарегистрированных юридических лиц.
Можно ли обойти новые налоги?
Самый действенны способ – регистрация деятельности по продаже автомобилей. В Европе подобный сервис называется “Автокомис“ и он хорошо зарекомендовал себя у потребителя.
Ранее мы сообщали, как легально ввести и растаможить автомобиль из-за границы.
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