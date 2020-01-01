В послекарантинном Ухане приступити к сборке Peugeot и Citroen

В бывшем эпицентре вспышки COVID19 возобновилось автомобильное производство.

Совместное франко-китайское предприятие в провинции Хубэй приступило к выпуску автомобилей, сообщает autonews.

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PSA Group вместе с Dongfeng Motor Group объявили о возобновлении производства автомобилей на совместных автозаводах после окончания карантина на китайской территории.

PSA владеет двумя сборочными заводами с китайским Donfeng. Одно сборочное предприятие расположено в самом центре недавней вспышки коронавируса - в городе Ухань. Другое - в городе Чэнду.

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На этих автозаводах выпускают модели марок Peugeot и Citroen для Китая, а также других рынков Азии. Кроме того, PSA Group в Ухане имеет научно-исследовательский центр.

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