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В Запорожской области тюнинговали ГАЗ-2417 в стиле Mad Max

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Машину, украшенную шрамами, можно купить за приемлемые деньги.
На передней части авто приварена броня в виде тарана
На передней части авто приварена броня в виде тарана
topgir.com.ua

Машину, тюнингованную под авто из фильма Mad Max продают в Днепровской области, сообщает topgir.

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На фоне тревожных новостей о коронавирусе уместны предметы постапокалиптического стиля. В основанном запорожскими казаками городе Каменское выставили на продажу шрамированный пикап, выполненный из автомобиля ГАЗ-2417.   

Окна защищены металлическими сетками. На передней части авто приварена броня в виде тарана. На капоте укреплены мощные прожекторы.Под капотом - закамуфлированный под компрессорный V8 современный 2,5 литровый мотор.

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Мощное внедорожное шасси с “тракторными“ колесами завершают стильную картинку. Однако цена этого “монстра“ не кусается - 1200 долларов.

Ранее сообщалось, что в Сети заговорили о “кирпичном“ автомобиле Volvo - фото тюнинга.

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Теги: Mad Max, ГАЗ-2417, тюнинг
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