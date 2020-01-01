В Запорожской области тюнинговали ГАЗ-2417 в стиле Mad Max

Машину, украшенную шрамами, можно купить за приемлемые деньги.

На передней части авто приварена броня в виде тарана topgir.com.ua

Машину, тюнингованную под авто из фильма Mad Max продают в Днепровской области, сообщает topgir.

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На фоне тревожных новостей о коронавирусе уместны предметы постапокалиптического стиля. В основанном запорожскими казаками городе Каменское выставили на продажу шрамированный пикап, выполненный из автомобиля ГАЗ-2417.

Окна защищены металлическими сетками. На передней части авто приварена броня в виде тарана. На капоте укреплены мощные прожекторы.Под капотом - закамуфлированный под компрессорный V8 современный 2,5 литровый мотор.

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Мощное внедорожное шасси с “тракторными“ колесами завершают стильную картинку. Однако цена этого “монстра“ не кусается - 1200 долларов.

Ранее сообщалось, что в Сети заговорили о “кирпичном“ автомобиле Volvo - фото тюнинга.