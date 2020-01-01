ТОП 10 страховых компаний ОСАГО по количеству и сумме выплаченных компенсаций
Водители при выборе страховщика прежде всего интересуются количеством и суммами компенсаций, которые компания выплачивала своим клиентам.
Читай также: Что нужно для страховки авто в Украине в 2020 году
Некоммерческое объединение страховых компаний МТСБУ подытожило деятельность страховщиков за последние три месяца прошлого года, сообщает Авто24.
Так, с октября по декабрь 2019 года были урегулированы 38 800 страховых событий с выплатой компенсаций пострадавшим на сумму 705,2 млн гривен
Читай также: Женщины VS мужчины: Страховщики рассказали, кто ответственней за рулем
Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ) выделило десятку страховых компаний ОСАГО по количеству и сумме компенсаций:
- TAS Insurance Group
- ОРАНТА НАСК
- USI
- UPSK
- PZU Украина
- КНЯЖА VIG
- ARX
- Альфа-Гарант
- UNIQA Украина
- СК ВУСО
Ранее сообщалось, каким водителям в Украине можно не покупать страховой полис.
Полная версия правил