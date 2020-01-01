ТОП 10 страховых компаний ОСАГО по количеству и сумме выплаченных компенсаций

Водители при выборе страховщика прежде всего интересуются количеством и суммами компенсаций, которые компания выплачивала своим клиентам.

В четвертом квартале 2019 года страховщиками было урегулировано 38 800 требований avto.informator.ua

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Некоммерческое объединение страховых компаний МТСБУ подытожило деятельность страховщиков за последние три месяца прошлого года, сообщает Авто24.

Так, с октября по декабрь 2019 года были урегулированы 38 800 страховых событий с выплатой компенсаций пострадавшим на сумму 705,2 млн гривен

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Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ) выделило десятку страховых компаний ОСАГО по количеству и сумме компенсаций:

TAS Insurance Group ОРАНТА НАСК USI UPSK PZU Украина КНЯЖА VIG ARX Альфа-Гарант UNIQA Украина СК ВУСО

Ранее сообщалось, каким водителям в Украине можно не покупать страховой полис.