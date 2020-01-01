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ТОП 10 страховых компаний ОСАГО по количеству и сумме выплаченных компенсаций

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Водители при выборе страховщика прежде всего интересуются количеством и суммами компенсаций, которые компания выплачивала своим клиентам.
В четвертом квартале 2019 года страховщиками было урегулировано 38 800 требований
В четвертом квартале 2019 года страховщиками было урегулировано 38 800 требований
avto.informator.ua

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Некоммерческое объединение страховых компаний МТСБУ подытожило деятельность страховщиков за последние три месяца прошлого года, сообщает Авто24.

Так, с октября по декабрь 2019 года были урегулированы 38 800 страховых событий с выплатой компенсаций пострадавшим на сумму 705,2 млн гривен 

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Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ) выделило десятку страховых компаний ОСАГО по количеству и сумме компенсаций:

  1.  TAS Insurance Group
  2.  ОРАНТА НАСК
  3.  USI
  4.  UPSK
  5.  PZU Украина
  6.  КНЯЖА VIG
  7.  ARX
  8.  Альфа-Гарант
  9.  UNIQA Украина
  10.  СК ВУСО

Ранее сообщалось, каким водителям в Украине можно не покупать страховой полис.

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Теги: мтсбу, ОСАГО, TAS Insurance Group
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