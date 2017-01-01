Каким водителям в Украине можно не покупать страховой полис

Освобождаются от обязанности приобретения полиса на территории Украины целый ряд категорий граждан.

Лица в пунктах 1-4 освобождаются при условии личного управления принадлежащими им автомобилями facebook.com

Считаете, что страховые полисы гражданской ответственности должны приобретать все водители? Оказывается, это совсем не так. Дорожный адвокат рассказал, кому можно сэкономить на страховке по закону.

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Освобождаются от обязанности приобретения полиса на территории Украины (п.13.1 Закона):

Участники боевых действий;

Пострадавшие участники Революции Достоинства;

Лица с инвалидностью вследствие войны;

Лица с инвалидностью I группы;

Лица, управляющие транспортным средством, надлежащим лицу с инвалидностью I группы, в ее присутствии.

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Лица в пунктах 1-4 освобождаются при условии личного управления принадлежащими им автомобилями. Закон не предусматривает ограничений по объему двигателя автомобиля.

Но и это не все. Некоторым категориям населения необходимо уплачивать только 50% стоимости полиса уплачивают (п. 13. 2 Закона):

Участники войны;

Лица с инвалидностью II группы;

Лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (I или II категории);

Пенсионеры.

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Предусмотрено ограничение объема двигателя до 2500 см3 и принадлежность этому гражданину на праве собственности. Указанная льгота предоставляется при условии личного управления таким автомобилем этими лицами, без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или груза.

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