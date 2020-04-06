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В Киеве заметили лимитированный Гелендваген за 200 тыс евро

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Brabus 700 4x4² final edition с полтавскими номерами, судя по всему, проездом в столице.
В Киеве заметили лимитированный Гелендваген за 200 тыс евро
В Киеве заметили лимитированный Гелендваген за 200 тыс евро
vehicles.exclusive/instagram

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 Автомобиль заметили на выходных 4-5 апреля в Киеве. Автовоз перевозил автомобиль, судя по номерам, в Полтаву. Фото автомобиля в Instagram опубликовали автолюбители.

Brabus 700 4x4² final edition - это лимитированная линейка автомобилей. Стоимость такого авто составляет более 200 000 евро. Выпущены они в 2018 году в количестве всего 10 штук.

В Киеве заметили лимитированный Гелендваген за 200 тыс евро
В Киеве заметили лимитированный Гелендваген за 200 тыс евро
depositphotos.com

Автомобиль оснащен мощным двигателем винтурбо V8 и объемом 5,5 л. 700-сильный Гелендваген разгоняется до сотни за 5 секунд. Высота клиренса составляет 60 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Одессе заметили шикарный Rolls-Royce Phantom

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Теги: Brabus, лимитированная серия, Киев, Полтава
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
andy55524    06.04.2020, 15:29
Оценка:  0
andy55524
Жалею, что нет гранатомёта. Сильно жалею, увидел бы ёбнул.
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