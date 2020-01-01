В Киеве засветился броский Civic, тюнингованный в стиле Liberty Walk
В Украине замечен эффектный Honda Civic с крутым тюнингом, сообщает topgir.
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Автомобиль зарегистрирован в Киеве, но до этого его видели и во Львове.
Черно-белый хетчбэк прежде всего обращает на себя внимание тюнингом в стиле японского ателье Liberty Walk.
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Автомобиль сделали двухцветным, выделили колесные арки и занизили. Добавили обвес, антикрыло, а на шины нанесли крупные белые надписи.
Получился очень впечатляющий экземпляр Honda Civic Sport. Автомобиль оснащен 1,5 литровым турбированным двигателем мощностью 182 л.с. До 100 км/ч разгоняется за 8,2 с. Максимальная скорость 220 км/ч.
Ранее сообщалось, что в Украине засняли Газель с номером по цене самого грузовика.
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