Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Как повлиял карантин в Украине на рынок подержанных автомобилей

Комментариев: 0
Несколько подрос спрос на авто, которые дешевле всего в в содержании.
Для более точных выводов следует понаблюдать рынок еще 1 - 2 недели
Для более точных выводов следует понаблюдать рынок еще 1 - 2 недели
Скриншот

Читай также: Как карантин помог владельцам евроблях в Украине

В Украине интерес к подержанным авто продолжает формировать так называемый отложенный спрос, сообщает Авто24 со ссылкой на AUTO.RIA

Так за первые дни апреля, согласно данным сайтов, занимающихся куплей-продажей автомобилей количество продаж машин с пробегом сократилось на 9,1%. При этом число звонков от покупателей выросло на 16,2%. Да и количество просмотров автомобилей увеличилось на 4%. 

auto.ria.com

Также на авторынке за время карантина обозначились некоторые изменения. Несколько подросли цены на бюджетные авто. Например, на Daewoo Lanos, ВАЗ-2109.

Читай также: Растаможка авто: Как легально ввезти автомобиль из-за границы

Немного больше стали стоить самые дешевые в содержании модели ВАЗ 2104, 2105. При этом на другие ВАЗы цены не изменились, или даже чуть снизились. 

Специалисты считают, что определенные выводы делать рано и следует понаблюдать рынок еще 1 - 2 недели.

auto.ria.com

Ранее сообщалось, что нужно для первой регистрации авто в Украине в 2020 году.

Поделись:
Теги: рынок подержанных автомобилей, Daewoo Lanos, ВАЗ-2109
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь