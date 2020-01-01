Как повлиял карантин в Украине на рынок подержанных автомобилей

Несколько подрос спрос на авто, которые дешевле всего в в содержании.

Для более точных выводов следует понаблюдать рынок еще 1 - 2 недели Скриншот

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В Украине интерес к подержанным авто продолжает формировать так называемый отложенный спрос, сообщает Авто24 со ссылкой на AUTO.RIA

Так за первые дни апреля, согласно данным сайтов, занимающихся куплей-продажей автомобилей количество продаж машин с пробегом сократилось на 9,1%. При этом число звонков от покупателей выросло на 16,2%. Да и количество просмотров автомобилей увеличилось на 4%.

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Также на авторынке за время карантина обозначились некоторые изменения. Несколько подросли цены на бюджетные авто. Например, на Daewoo Lanos, ВАЗ-2109.

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Немного больше стали стоить самые дешевые в содержании модели ВАЗ 2104, 2105. При этом на другие ВАЗы цены не изменились, или даже чуть снизились.

Специалисты считают, что определенные выводы делать рано и следует понаблюдать рынок еще 1 - 2 недели.

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Ранее сообщалось, что нужно для первой регистрации авто в Украине в 2020 году.