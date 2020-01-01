Что нужно для первой регистрации авто в Украине в 2020 году

Сейчас со всей процедурой первой регистрации авто можно справиться за день.

Теперь новые авто можно регистрировать прямо в салоне depositphotos.com

Процедура первой регистрации авто еще недавно была связана с большими сложностями. Сейчас же со всем можно справиться за день. О том, что вас ждет при первой регистрации авто - рассказывает bigmir)net.

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Процедура первой регистрации авто:

Посетить любой сервисный центр МВД.

Принести необходимые документы (о них ниже).

Получить номер электронной очереди.

Пройти осмотр авто экспертом (для сверки номеров на частях и агрегатах авто с указанным в документах).

Получить свидетельство о регистрации (в случае авто из-за границы, также нужно забрать новые номерные знаки).

Важно! С недавних пор для регистрации нового авто даже нет необходимости посещать сервисный центр МВД. Регистрировать авто теперь могут и коммерческие компании, связанные с базой МВД

Первая регистрация авто в Украине 2020 - Документы

Заявление владельца машины.

Паспорт.

ИНН.

Договор (обычно оформляет салон).

Оплаченные квитанции.

Налог в Пенсионный фонд при первой регистрации авто в Украине

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С 1 января 2020 года в Украине ставки этого сбора поменялись в связи с пересмотром суммы прожиточного минимума. Теперь действуют такие ставки (в процентах от стоимости авто):

3% - если стоимость авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума (не более 346,8 тыс грн или 14,5 тысячи долларов).

4% - если цена на авто колеблется в пределах 165-290 размеров прожиточного минимума.

5% - если стоимость автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума.

Цена первой регистрации авто в Украине 2020

Налог в Пенсионный фонд (смотри выше).

Оплата услуг за регистрацию (622 грн для отечественных авто или 660 грн для иномарки).

Комиссия банка.

Теперь новые авто можно регистрировать прямо в салоне depositphotos.com

Какие документы нужны для регистрации пригнанного из-за границы авто

Письменное заявление.

Паспорт.

Индивидуальный код.

Иностранные регистрационные документы на авто (зависит от страны откуда ввезено авто).

Заверенную копию таможенной декларации.

Сертификат соответствия (ЕВРО 5) на авто.

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В Сервисном центре МВД в регистрации автомобиля гражданину могут отказать в таких случаях: неполный пакет документов, несоответствие идентификационных номеров составных частей с указанными в документах и если автомобиль находится в розыске или под арестом

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