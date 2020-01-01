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Что нужно для первой регистрации авто в Украине в 2020 году

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Сейчас со всей процедурой первой регистрации авто можно справиться за день.
Теперь новые авто можно регистрировать прямо в салоне
Теперь новые авто можно регистрировать прямо в салоне
depositphotos.com

Процедура первой регистрации авто еще недавно была связана с большими сложностями. Сейчас же со всем можно справиться за день. О том, что вас ждет при первой регистрации авто - рассказывает bigmir)net.

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Процедура первой регистрации авто:

  • Посетить любой сервисный центр МВД.
  • Принести необходимые документы (о них ниже).
  • Получить номер электронной очереди.
  • Пройти осмотр авто экспертом (для сверки номеров на частях и агрегатах авто с указанным в документах).
  • Получить свидетельство о регистрации (в случае авто из-за границы, также нужно забрать новые номерные знаки).

Важно! С недавних пор для регистрации нового авто даже нет необходимости посещать сервисный центр МВД. Регистрировать авто теперь могут и коммерческие компании, связанные с базой МВД

Первая регистрация авто в Украине 2020 - Документы

  • Заявление владельца машины.
  • Паспорт.
  • ИНН.
  • Договор (обычно оформляет салон).
  • Оплаченные квитанции.

Налог в Пенсионный фонд при первой регистрации авто в Украине

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С 1 января 2020 года в Украине ставки этого сбора поменялись в связи с пересмотром суммы прожиточного минимума. Теперь действуют такие ставки (в процентах от стоимости авто):

  • 3% - если стоимость авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума (не более 346,8 тыс грн или 14,5 тысячи долларов).
  • 4% - если цена на авто колеблется в пределах 165-290 размеров прожиточного минимума.
  • 5% - если стоимость автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума.

Цена первой регистрации авто в Украине 2020

  • Налог в Пенсионный фонд (смотри выше).
  • Оплата услуг за регистрацию (622 грн для  отечественных  авто или 660 грн для иномарки).
  • Комиссия банка.

Теперь новые авто можно регистрировать прямо в салоне
Теперь новые авто можно регистрировать прямо в салоне
depositphotos.com

Какие документы нужны для регистрации пригнанного из-за границы авто

  • Письменное заявление.
  • Паспорт.
  • Индивидуальный код.
  • Иностранные регистрационные документы на авто (зависит от страны откуда ввезено авто).
  • Заверенную копию таможенной декларации.
  • Сертификат соответствия (ЕВРО 5) на авто.

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В Сервисном центре МВД в регистрации автомобиля гражданину могут отказать в таких случаях: неполный пакет документов, несоответствие идентификационных номеров составных частей с указанными в документах и если автомобиль находится в розыске или под арестом

Ранее сообщалось, как легко проверить регистрацию авто онлайн - инструкция.

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Теги: документы, первая регистрация, новое авто
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