Что нужно для первой регистрации авто в Украине в 2020 году
Процедура первой регистрации авто еще недавно была связана с большими сложностями. Сейчас же со всем можно справиться за день. О том, что вас ждет при первой регистрации авто - рассказывает bigmir)net.
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Процедура первой регистрации авто:
- Посетить любой сервисный центр МВД.
- Принести необходимые документы (о них ниже).
- Получить номер электронной очереди.
- Пройти осмотр авто экспертом (для сверки номеров на частях и агрегатах авто с указанным в документах).
- Получить свидетельство о регистрации (в случае авто из-за границы, также нужно забрать новые номерные знаки).
Важно! С недавних пор для регистрации нового авто даже нет необходимости посещать сервисный центр МВД. Регистрировать авто теперь могут и коммерческие компании, связанные с базой МВД
Первая регистрация авто в Украине 2020 - Документы
- Заявление владельца машины.
- Паспорт.
- ИНН.
- Договор (обычно оформляет салон).
- Оплаченные квитанции.
Налог в Пенсионный фонд при первой регистрации авто в Украине
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С 1 января 2020 года в Украине ставки этого сбора поменялись в связи с пересмотром суммы прожиточного минимума. Теперь действуют такие ставки (в процентах от стоимости авто):
- 3% - если стоимость авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума (не более 346,8 тыс грн или 14,5 тысячи долларов).
- 4% - если цена на авто колеблется в пределах 165-290 размеров прожиточного минимума.
- 5% - если стоимость автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума.
Цена первой регистрации авто в Украине 2020
- Налог в Пенсионный фонд (смотри выше).
- Оплата услуг за регистрацию (622 грн для отечественных авто или 660 грн для иномарки).
- Комиссия банка.
Какие документы нужны для регистрации пригнанного из-за границы авто
- Письменное заявление.
- Паспорт.
- Индивидуальный код.
- Иностранные регистрационные документы на авто (зависит от страны откуда ввезено авто).
- Заверенную копию таможенной декларации.
- Сертификат соответствия (ЕВРО 5) на авто.
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В Сервисном центре МВД в регистрации автомобиля гражданину могут отказать в таких случаях: неполный пакет документов, несоответствие идентификационных номеров составных частей с указанными в документах и если автомобиль находится в розыске или под арестом
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