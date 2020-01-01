Полицейские Киева проверили, как перевозчики соблюдают карантин

Во вторник, 7 апреля, правоохранителями столицы был проведен ряд проверок по соблюдению правил карантина.

Сотрудники инспекции по парковке Департамента транспортной инфраструктуры (ДТИ) КГГА совместно с представителями Патрульной полиции столицы провели рейд по соблюдению перевозчиками карантинных ограничений. Об этом сообщается на странице Департамента в Facebook.

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Также были проверены автостанции Киева, поскольку до 24 апреля запрещено межгородское и межобластное движение общественного транспорта.

По словам директора Департамента Валентина Осипова, грубых нарушений правил не было зафиксировано. Водители проверяемых транспортных средств с пониманием отнеслись к работе правоохранителей.

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