Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полицейские Киева проверили, как перевозчики соблюдают карантин

Комментариев: 0
Во вторник, 7 апреля, правоохранителями столицы был проведен ряд проверок по соблюдению правил карантина.
Полицейские Киева проверили, как перевозчики соблюдают карантин
Полицейские Киева проверили, как перевозчики соблюдают карантин
kyivcity.gov.ua

Сотрудники инспекции по парковке Департамента транспортной инфраструктуры (ДТИ) КГГА совместно с представителями Патрульной полиции столицы провели рейд по соблюдению перевозчиками карантинных ограничений.  Об этом сообщается на странице Департамента в Facebook.

Читай также: Гвардейцы будут дезинфицировать улицы Киева при помощи спецтехники

Также были проверены автостанции Киева, поскольку до 24 апреля запрещено межгородское и межобластное движение общественного транспорта.

По словам директора Департамента Валентина Осипова, грубых нарушений правил не было зафиксировано. Водители проверяемых транспортных средств с пониманием отнеслись к работе правоохранителей.

Ранее сообщалось, что Федоров анонсировал новые функции приложения “Дия“

Поделись:
Теги: Киев, карантин, транспорт, проверка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь