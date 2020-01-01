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Автомобиль-ветеран: Fiat 1100B продают в Киеве

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Ретро-седан продается в Киеве. Автомобиль видал и лучшие времена, но ценен своей историей. Сейчас за авто 37 года выпуска просят 5 тыс долл.
Автомобиль-ветеран: Fiat 1100B продают в Киеве
Автомобиль-ветеран: Fiat 1100B продают в Киеве
rst.ua

Продавец утверждает, что Fiat 1100В 1937 года выпуска был добыт в бою с немцами во Второй отечественной войне как трофей. Позднее его усовершенствовали – поставили двигатель от Москвича 407. Некоторое время машина находилась музее в качестве экспоната. Сейчас же его продают за 5 тысяч долларов. В Украине подобных автомобилей нет.

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Пожилой автомобиль с пробегом более 100 тысяч км на ходу, обработан от коррозии, имеет яркий салон красного цвета. Как и Москвич, он управляется заднеприводной механической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что раритетный трактор за 10 тыс $ выставили на продажу в Украине

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Теги: Fiat 1100B 1937 года, раритет, Киев, продажа
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