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Запуск камер видеофиксации нарушений ПДД могут отложить из-за карантина

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С 1 мая планируется полноценный запуск системы видеофикции во всей стране. Однако, из-за карантина возможен перенос даты на более поздний срок.
Запуск камер видеофиксации нарушений ПДД могут отложить из-за карантина
Запуск камер видеофиксации нарушений ПДД могут отложить из-за карантина
facebook.com/artem.shevchenko.9

Камеры наблюдения и фиксации нарушений дорожного движения могут не успеть  запустить до 1 мая. Связано это с ограничениями, которые накладывает карантин. Об этом сообщает спикер МВД Артем Шевченко в Facebook.  

Запуск камер видеофиксации нарушений ПДД могут отложить из-за карантина
Запуск камер видеофиксации нарушений ПДД могут отложить из-за карантина
facebook.com/artem.shevchenko.9

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Первые камеры начали устанавливать с 12 марта текущего года. В Киеве установили 22 камеры и еще 30 на дорогах стратегической важности. На данный момент камеры работают в тестовом режиме. С 1 мая планировалось реализовать полноценную работу системы с рассылкой уведомлений нарушителям дорожного движения. 

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Теги: камеры видеофиксации, Киев, Украина, карантин
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katzIgor    09.04.2020, 17:09
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katzIgor
давайте на 2041 плызззз
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