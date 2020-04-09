С 1 мая планируется полноценный запуск системы видеофикции во всей стране. Однако, из-за карантина возможен перенос даты на более поздний срок.

Камеры наблюдения и фиксации нарушений дорожного движения могут не успеть запустить до 1 мая. Связано это с ограничениями, которые накладывает карантин. Об этом сообщает спикер МВД Артем Шевченко в Facebook.

Запуск камер видеофиксации нарушений ПДД могут отложить из-за карантина facebook.com/artem.shevchenko.9

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Первые камеры начали устанавливать с 12 марта текущего года. В Киеве установили 22 камеры и еще 30 на дорогах стратегической важности. На данный момент камеры работают в тестовом режиме. С 1 мая планировалось реализовать полноценную работу системы с рассылкой уведомлений нарушителям дорожного движения.

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