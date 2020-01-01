В каких пунктах пропуска еще можно пересечь границу: Обновленная карта

На государственной границе работает ограниченное количество пунктов пропуска.

В Украине усилены ограничения при пересечении границы Скриншот youtube

В Украине только в 19 пунктах пропуска можно будет пересечь границу, сообщает Униан.

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Согласно распоряжению Кабмина № 288-р с 00.00 часов 7 апреля 2020 года на украинской границе закрыли еще ряд контрольно-пропускных пунктов. В том числе на границе с Польшей закрыт переход Рава-Русская.

В Закарпатской области будут работать три контрольно-пропускных пункта “Ужгород“, “Тиса“ и “Дьяково“.

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Всего временно закрывают 115 пунктов пропуска. Еще в 28 - временно прекращается пешеходное сообщение.

Ранее сообщалось, что в Киеве ужесточили условия карантина.