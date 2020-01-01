Колебание курсов валют и падение спроса на топливо из-за карантина позволяет наблюдать снижение цен на жидкий газ.

В Украине стремительно подешевел газ для авто: Цены от 7,5 грн за литр depositphotos.com

Снижение цены на газ для автомобиля на 9 апреля составило в среднем 20 копеек/литр. Есть и рекордсмены в падении до 7,95 грн/л. В теневом секторе топливо можно найти и по 7,5 грн/л. Об этом сообщает Enkor со ссылкой на статистические данные “Консалтинговой группы-А95“.

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Самые низкие цены среди официальных заправок показали “Авантаж“ Киевской области и ANP в Чернигове. Тут цены составили 7,95 грн/л и 8 грн/л соответственно. В сети автозаправок “Приват“ также наблюдается значительное снижение стоимости на 30-35 коп/л. В Житомирской и Винницкой областях, где сосредоточено большое количество АЗС компании, цены на 9 апреля 9,25-9,3 грн/л.

Сети заправок ОККО и WOG цены снизили до 10,9 грн/л, что на 30-36 копеек ниже предыдущего уровня.

В Украине стремительно подешевел газ для авто: Цены от 7,5 грн за литр https://enkorr.ua/

В теневом секторе зафиксирован самый низкий уровень цен - 7,5 грн/л. Это объясняется тем, что "теневики" не платят налоги.

В будущем есть потенциал к падению цен на топливо до 8-9,5 грн/л. Снижению цен препятствуют мартовские остатки топлива, которые закупались по стоимости 255$/т. Сегодняшняя же цена равна 100$/т.

В Украине стремительно подешевел газ для авто: Цены от 7,5 грн за литр depositphotos.com

Ранее сообщалось, что в Украине в апреле началась вторая волна снижения цен на топливо.