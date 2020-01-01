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В Чехии сдают в аренду старые Жигули за 2000 грн в час

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Чешская автопрокатная компания предлагает в аренду на сутки "Жигули" 1976 года выпуска.
В Чехии сдают в аренду старые Жигули за 2000 грн в час
В Чехии сдают в аренду старые Жигули за 2000 грн в час
24tv.ua

Чешская компания  Hotelnakolech сдает в аренду старые Жигули 1976 года выпуска по 2000 грн в час. Предложение наверняка заинтересует клиентов, которые ностальгируют за былыми временами. Об этом сообщает Авто24.

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Любопытно, что стоимость проката с водителем составляет приблизительно 2 тысячи гривен, а без водителя все 2200. Украинскому автолюбителю несложно убедиться, что цена в Украине на подобный автомобиль на ходу составит от 10 000 до 55 000 грн. Если взять напрокат “Жигулик“ в Чехии на сутки, можно на ту же сумму в Украине приобрести ВАЗ 2101 уже с установленным ГБО и антикорозийной обработкой кузова.

В Чехии сдают в аренду старые Жигули за 2000 грн в час
В Чехии сдают в аренду старые Жигули за 2000 грн в час
24tv.ua

Ранее сообщалось, что неприлично роскошный лимузин продают в сети за 2,32 млн долларов

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Теги: прокат авто, Чехия, ВАЗ
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