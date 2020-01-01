В США Ниву выставили на аукцион за кругленькую сумму
Автомобиль “Нива“ выставили на аукционе в США. Год производства авто 1981, он не имеет повреждений и оценен продавцом в 11 тысяч долларов. Об этом сообщает Автоцентр, со ссылкой на аукцион Copart.
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Привычный отечественному глазу автомобиль дорого оценили на аукционе. Продавец указывает стоимость в 11000 долларов, а аукцион оценил его в 20 000 долл. Шаг аукциона сейчас равен 4000 долл. Торги стартуют с 15 апреля.
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Внешне машина не имеет повреждений, колеса “обуты“ в усиленные покрышки, салон и приборная панель усовершенствованы. Пробег у Нивы небольшой – 10 тыс км. Двигатель не меняли, он по-прежнему 1,6 литра с механической коробкой передач.
В Украине такой же автомобиль можно приобрести за 1500-6000 долларов.
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