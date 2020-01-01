Автомобиль производства СССР 1981 года выставили на аукцион в США. Торги еще не начаты, а стоимость уже превысила 15 тыс долл.

В США Ниву выставили на аукцион за кругленькую сумму autocentre.ua

Автомобиль “Нива“ выставили на аукционе в США. Год производства авто 1981, он не имеет повреждений и оценен продавцом в 11 тысяч долларов. Об этом сообщает Автоцентр, со ссылкой на аукцион Copart.

Читай также: В США продали 12 раритетных машин за $50 миллионов

Привычный отечественному глазу автомобиль дорого оценили на аукционе. Продавец указывает стоимость в 11000 долларов, а аукцион оценил его в 20 000 долл. Шаг аукциона сейчас равен 4000 долл. Торги стартуют с 15 апреля.

Читай также: В каких случаях можно снимать полицейского на видео - СМИ

Внешне машина не имеет повреждений, колеса “обуты“ в усиленные покрышки, салон и приборная панель усовершенствованы. Пробег у Нивы небольшой – 10 тыс км. Двигатель не меняли, он по-прежнему 1,6 литра с механической коробкой передач.

В Украине такой же автомобиль можно приобрести за 1500-6000 долларов.

Ранее сообщалось, как дешево и законно купить иномарку через публичные аукционы.