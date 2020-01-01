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В каких случаях можно снимать полицейского на видео - СМИ

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"Фиксировать на видео момент осмотра автомобиля и удостоверение полицейского не только разрешено, но и рекомендуется" - утверждают адвокаты.
В каких случаях можно снимать полицейского на видео - СМИ
В каких случаях можно снимать полицейского на видео - СМИ
depositphotos.com

Часто полицейские не позволяют снимать себя на камеру. Иногда фиксация удостоверения воспринимается крайне агрессивно. Вести съемку общения с полицейским все же можно. Об этом сообщает  24 канал со ссылкой на сообщество Дорожный адвокат.

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Обычно полицейские свой отказ на съемку мотивируют тем, что такие действия нарушают их права согласно Конституции Украины. “Такое утверждение не верно. Водитель фиксирует на  видео полицейского при исполнении  должностных обязанностей, что нельзя назвать личной жизнью“ - говорится в сообщении.

“При этом, в Законе Украины Об информации четко указано, что информация, которая относится к субъектам властных полномочий не является конфиденциальной.  Полиция относится к субъектам властных полномочий, и сбор информации о его представителе в виде съемки не может быть запрещенной“ - утверждают адвокаты.

В каких случаях можно снимать полицейского на видео - СМИ
В каких случаях можно снимать полицейского на видео - СМИ
depositphotos.com

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“Наоборот, при осмотре транспортного средства, для фиксации документов уполномоченного лица следует снимать все на  телефон. Такие действия позволят обезопасить себя от незаконных действий представителя полиции“ - подытожено в сообщении.

Ранее сообщалось, что назван лучший автомобиль 2020 года.

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Теги: закон, полиция, права, Украина
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