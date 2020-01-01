В погоне за низкой ценой автомобиля, нерадивый покупатель может не понимать всех скрытых нюансов. Будет ли покупка дешевого авто оправданной?

Планируя покупку автомобиля с небольшим бюджетом, следует очень внимательно отнестись к предложениям. Хорошую машину не продадут задаром. Причинами низкой стоимости могут быть:

Автомобили с проблемными документами

Часто причиной цены в два раза ниже рыночной является вопрос с документами. Доверенность, например, по которой продают автомобиль. Или любые проблемы с банком (автомобиль, купленный в кредит, залоговое имущество) могут быть как решаемы, так и не очень. Покупать такие автомобили лучше после предварительной консультации с нотариусом. Вы можете не знать всех нюансов законодательной базы.

Как безопасно купить бюджетный подержанный автомобиль depositphotos.com

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Автомобили, бывшие в аварии или утопленники

Автомобиль после ДТП, даже если его привели в порядок внешне, может быть проблемным в управлении. Если такое авто получило сильный удар сзади, у него могло повести мост и задние колеса. Такая машина все время будет ломаться, и расход топлива от неправильно работающей системы будет больше. Отдельной темой являются “утопленники“. Автомобиль, который достали со дна водоема, может быть вообще без каких-либо повреждений кузова и механизмов. Но электроника в таком автомобиле не будет работать исправно. От длительного пребывания в воде могли быть запущены процессы коррозии и окисления, которые сразу не найдешь.

Как безопасно купить бюджетный подержанный автомобиль depositphotos.com

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Автомобили – обманки

Или фейки. Это особый вид мошенничества. Автомобиль выставляется на продажу на популярных платформах с разными контактами. Фото при этом не имеют номерных знаков. Доверчивого покупателя могут затянуть в схему с задатком. Например, создать искусственный ажиотаж, убеждая, что есть много покупателей. И получит автомобиль тот, кто прямо сейчас внесет задаток. После получения денег объявление исчезает, как и ваши надежды на покупку.

Дешево - это практически всегда опасно. Поэтому, вооружитесь контактами хорошего работника СТО, который может оценить техническое состояние автомобиля и нотариуса, который проверит все нюансы по документам.

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