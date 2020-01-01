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Как безопасно купить бюджетный подержанный автомобиль

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В погоне за низкой ценой автомобиля, нерадивый покупатель может не понимать всех скрытых нюансов. Будет ли покупка дешевого авто оправданной?
Как безопасно купить бюджетный подержанный автомобиль
Как безопасно купить бюджетный подержанный автомобиль
depositphotos.com

Планируя покупку автомобиля с небольшим бюджетом, следует очень внимательно отнестись к предложениям. Хорошую машину не продадут задаром. Причинами низкой стоимости могут быть:

Автомобили с проблемными документами

Часто причиной цены в два раза ниже рыночной является вопрос с документами. Доверенность, например, по которой продают автомобиль. Или любые проблемы с банком (автомобиль, купленный в кредит, залоговое имущество) могут быть как решаемы, так и не очень. Покупать такие автомобили лучше после предварительной консультации с нотариусом. Вы можете не знать всех нюансов законодательной базы.

Как безопасно купить бюджетный подержанный автомобиль
Как безопасно купить бюджетный подержанный автомобиль
depositphotos.com

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Автомобили, бывшие в аварии или утопленники                   

Автомобиль после ДТП, даже если его привели в порядок внешне, может быть проблемным в управлении. Если такое авто получило сильный удар сзади, у него могло повести мост и задние колеса. Такая машина все время будет ломаться, и расход топлива от неправильно работающей системы будет больше.  Отдельной темой являются “утопленники“. Автомобиль, который достали со дна водоема, может быть вообще без каких-либо повреждений кузова и механизмов. Но электроника в таком автомобиле не будет работать исправно.  От длительного пребывания в воде могли быть запущены процессы коррозии и окисления, которые сразу не найдешь.

Как безопасно купить бюджетный подержанный автомобиль
Как безопасно купить бюджетный подержанный автомобиль
depositphotos.com

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Автомобили – обманки

Или фейки. Это особый вид мошенничества. Автомобиль выставляется на продажу на популярных платформах с разными контактами. Фото при этом не имеют номерных знаков.  Доверчивого покупателя могут затянуть в схему с задатком. Например, создать искусственный ажиотаж, убеждая, что есть много покупателей. И получит автомобиль тот, кто прямо сейчас внесет задаток. После получения денег объявление исчезает, как и ваши надежды на покупку.

Дешево - это практически всегда опасно. Поэтому, вооружитесь контактами хорошего работника СТО, который может оценить техническое состояние автомобиля и нотариуса, который проверит все нюансы по документам.

Ранее сообщалось как завести автомобиль, когда что-то пошло не так - советы.

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Теги: автомобиль, дешевое авто, покупка, советы
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