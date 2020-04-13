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В российской глубинке ретро скорая проверяет больных на карантине

Комментариев: 4
Доктор посещает больных на ретро автомобиле 1959 года выпуска.
В российской глубинке ретро скорая проверяет больных на карантине
В российской глубинке ретро скорая проверяет больных на карантине
Wikipedia

В поселке Патруши Свердловской области (РФ) местный житель передал свой личный автомобиль медикам для борьбы с опасным вирусом. Интересно то, что автомобиль 1959 года выпуска и это настоящая скорая помощь. Об этом сообщают местные СМИ.

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Автомобиль на ходу, в прекрасном состоянии, в багажнике размещены носилки. Врач Владимир Тельнов посещает больных коронавирусом на этом автомобиле.

Подобные автомобили имели широкое распространение в 60-е годы 20 века. На территории всего СССР они использовались в рутинной работе медиков.

Ранее сообщалось, что Кличко усиливает патрули, а регионы ужесточают ограничения на карантине.

 

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Теги: скорая помощь, ретро авто, карантин, доктор
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  13.04.2020, 16:01
Оценка:  +1
гость
ДАВАЙТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  13.04.2020, 16:00
Оценка:  +1
гость
О-о-о!!!
Нам пытаются навязать тему, что мы, бандеро-фашисты и кацапня, все еще, типа "братья"?
Дык, КУЙ вам по всей харе! Хорошая кацапня - мертвая кацапня
Kostos    13.04.2020, 15:57
Оценка:  0
Kostos
Рог, это за тобой Ахахахахахаха
гость  (аноним)  13.04.2020, 15:56
Оценка:  +1
гость
БМ, ВЫ ОКУЕЛИ? НАХ НАМ МОСКОВИТСКАЯ ГЛУБИНКА?

МЫ СРАТЬ ХОТЕЛИ НА КАЦАПСТАН!
ПУСТЬ ВСЕ ТАМ СДОХНУТ!
ВЫБЛЯДКИ МОКШАНСКИЕ! ПАДАЛЬ М0СК0ВИТСКАЯ
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