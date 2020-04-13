В российской глубинке ретро скорая проверяет больных на карантине
Доктор посещает больных на ретро автомобиле 1959 года выпуска.
В поселке Патруши Свердловской области (РФ) местный житель передал свой личный автомобиль медикам для борьбы с опасным вирусом. Интересно то, что автомобиль 1959 года выпуска и это настоящая скорая помощь. Об этом сообщают местные СМИ.
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Автомобиль на ходу, в прекрасном состоянии, в багажнике размещены носилки. Врач Владимир Тельнов посещает больных коронавирусом на этом автомобиле.
Подобные автомобили имели широкое распространение в 60-е годы 20 века. На территории всего СССР они использовались в рутинной работе медиков.
Ранее сообщалось, что Кличко усиливает патрули, а регионы ужесточают ограничения на карантине.
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