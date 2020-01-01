Для уборки киевских парков привлекут "тук-туки"

Экологически чистые транспортные средства теперь будут помогать комунальщикам убирать территорию Труханового острова и парка Тельбин.

Коммунальные службы получили в использование электрических помощников для уборки территории парка Тельбин и Труханового острова. Об этом сообщил директор КП Киевзеленстрой Днепровского района Евгений Ковшун в своем Facebook.

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Экологически чистые транспортные средства имеют компактные размеры. Заряда электродвигателя, мощностью 60V 1000W, хватит на 60 км пути. Грузовички имеют автоматическую трансмиссию и заднюю скорость с редуктором. Грузоподьемность транспортного средства около полутонны. Подобные модели нашли широкое распространение в Азии, их еще называют тук-туками (в версии общественного транспорта).

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