Первый квартал 2020 года показал высокую травмоопасность на дорогах Украины.

Патрульная полиция подвела итоги по ДТП по I кварталу 2020 года depositphotos

Рост происшествий на дороге за первый квартал 2020 года составил почти 3%. Летальных исходов при этом на 23,84% больше. В 2020 году случилось 36 182 ДТП и 748 человек погибло. Об этом сообщается в отчете Национальной полиции Украины.

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Лидерами по количеству ДТП стали город Киев (9242) и Одесская область (3327) вместе с Киевской (2744). Чуть отстают от них в печальной статистике Днепропетровская (2686) Харьковская(2669) и Львовская (2472) области. Практически во всех случаях наблюдается рост происшествий в сравнении в прошлым 2019 годом.

В марте сильно вырос процент происшествий в Луганской, Кировоградской и Киевской областях. В сравнении с прошлым годом проценты 40%, 37,62% и 17,52% соответственно.

Самый опасный день для ДТП по статистике полиции – пятница, а самое опасное время – 17-18 часов вечера.

Итоги по ДТП за первый квартал 2019 и 2020 годов. patrol.police.gov.ua

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