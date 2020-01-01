В мае 2020 года вступают в действие нововведения по фиксации превышения скорости. Не лишним будет напоминание о штрафах за нарушение.

Когда водитель будет оштрафован за превышение скорости depositphotos

Допустимая скорость на пешеходном переходе - 20 км/ч, в городе – 50 км/ч, за городом – 90 км/ч. На дорогах с разделительной полосой – 110 км/ч.

Превышение скорости менее чем на 20 км не наказуемо финансово. Нарушитель получит предупреждение от патрульной службы.

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Если же скорость была превышена на более чем 20 км, штраф составит 255 грн.

Если скорость была превышена более чем на 50 км от разрешенной, то штраф составит 510 грн.

В случае, когда превышение скорости повлекло за собой ДТП, штраф может быть в размере 680 грн либо же водителя лишат прав.

Ранее сообщалось, что запуск камер видеофиксации нарушений ПДД могут отложить из-за карантина.