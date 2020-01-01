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В Нацгвардии представили автобус для оказания психологической помощи

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Машина не имеет подобных себе в Украине, и будет служить в полевых условиях.
В Нацгвардии представили автобус для оказания психологической помощи
В Нацгвардии представили автобус для оказания психологической помощи
www.ngu.gov.ua

Мобильный центр психологической помощи на базе автобуса “Богдан“ представили в Академии Нацгвардии Украины. Планируется, что автобус будет служить в учебных целях. Об этом сообщается на сайте Национальной гвардии Украины.

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Автобус разработали специалисты психологической службы. Транспортное средство позволит оказывать психологическую помощь в полевых условиях и использовать комплекс диагностики на месте. Автобус оборудовали отопительными системами, что бы можно было работать в разное время года.

Ранее сообщалось, что в Луцке конструкторы сделали электробус из Богдана (фото)

 

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Теги: Нацгвардия, автобус, Богдан, помощь
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