В Нацгвардии представили автобус для оказания психологической помощи

Машина не имеет подобных себе в Украине, и будет служить в полевых условиях.

Мобильный центр психологической помощи на базе автобуса “Богдан“ представили в Академии Нацгвардии Украины. Планируется, что автобус будет служить в учебных целях. Об этом сообщается на сайте Национальной гвардии Украины.

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Автобус разработали специалисты психологической службы. Транспортное средство позволит оказывать психологическую помощь в полевых условиях и использовать комплекс диагностики на месте. Автобус оборудовали отопительными системами, что бы можно было работать в разное время года.

Ранее сообщалось, что в Луцке конструкторы сделали электробус из Богдана (фото)