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При въезде в Киев установили 10 блокпостов: Как они работают

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В первые сутки после введения температурометрии на пропускных пунктах в Киев увеличились очереди из авто.
При въезде в Киев установили 10 блокпостов: Как они работают
При въезде в Киев установили 10 блокпостов: Как они работают
kyiv.npu.gov.ua

С 16 апреля в Киеве усилен контроль на блокпостах в город. Все транспортные средства с количеством людей более двух проверяют и измеряют температуру. Пунктов всего 10, ожидаются пробки на въезде в столицу.  Об этом сообщает Национальная полиция.

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Полиция поддерживает порядок в процессе проверок автомобилей. Температуру меряют медики. Временные меры были приняты на период с 16 по 20 апреля. Контроль усилили из-за риска новых вспышек COVID-19 во время празднования Пасхи.

Если измерение температуры пассажира или водителя автомобиля показало выше 37,5, человека могут отправить на самоизоляцию домой. Если же медики зафиксируют явные признаки простудного заболевания и температуру выше 38 градусов, то больного ждет стационар и проверка на COVID-19.

Ранее сообщалось, как проверить техпаспорт во время карантина: Инструкция.

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Теги: карантин, Киев, пропускные пункты, Коронавирус
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гость  (аноним)  17.04.2020, 13:05
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лишь бы народу побольше проблем создать....бл..ди!
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