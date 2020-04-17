В первые сутки после введения температурометрии на пропускных пунктах в Киев увеличились очереди из авто.

При въезде в Киев установили 10 блокпостов: Как они работают kyiv.npu.gov.ua

С 16 апреля в Киеве усилен контроль на блокпостах в город. Все транспортные средства с количеством людей более двух проверяют и измеряют температуру. Пунктов всего 10, ожидаются пробки на въезде в столицу. Об этом сообщает Национальная полиция.

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Полиция поддерживает порядок в процессе проверок автомобилей. Температуру меряют медики. Временные меры были приняты на период с 16 по 20 апреля. Контроль усилили из-за риска новых вспышек COVID-19 во время празднования Пасхи.

Если измерение температуры пассажира или водителя автомобиля показало выше 37,5, человека могут отправить на самоизоляцию домой. Если же медики зафиксируют явные признаки простудного заболевания и температуру выше 38 градусов, то больного ждет стационар и проверка на COVID-19.

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